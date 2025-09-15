Украина вернула из оккупации еще 16 детей: в ОП рассказали детали

"В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти 16 детей с временно оккупированных территорий. Они провели годы под давлением оккупационных властей, в страхе и унижениях, но сегодня уже находятся в безопасности на свободной украинской земле", - сообщил Ермак.

По его словам, среди них - девушка, которая постоянно боялась за свою маму. Женщину держали три дня в подвале без еды и воды только потому, что отец ребенка служит в ВСУ.

Другого подростка без ведома родителей вместо школьных занятий отвели в военкомат и поставили на воинский учет.

Двухлетнюю девочку с высокой температурой российские военные не пропустили в больницу, и мама была вынуждена нести ее через понтонный мост в темноте.

Как отметил глава ОП, сегодня эти дети вместе со своими семьями получают помощь и поддержку: восстанавливают документы, проходят психологическую реабилитацию и получили возможность начать новую жизнь.

"Спасибо команде Save Ukraine и всем партнерам, которые помогают спасать наших детей. Выполняем задание президента - вернуть всех украинских детей", - добавил Ермак.