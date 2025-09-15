RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Украина вернула из оккупации еще 16 детей: в ОП рассказали детали

Фото: Украина вернула из оккупации еще 16 детей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украине удалось вернуть с временно оккупированной Россией территории еще 16 детей. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти 16 детей с временно оккупированных территорий. Они провели годы под давлением оккупационных властей, в страхе и унижениях, но сегодня уже находятся в безопасности на свободной украинской земле", - сообщил Ермак.

По его словам, среди них - девушка, которая постоянно боялась за свою маму. Женщину держали три дня в подвале без еды и воды только потому, что отец ребенка служит в ВСУ.

Другого подростка без ведома родителей вместо школьных занятий отвели в военкомат и поставили на воинский учет.

Двухлетнюю девочку с высокой температурой российские военные не пропустили в больницу, и мама была вынуждена нести ее через понтонный мост в темноте.

Как отметил глава ОП, сегодня эти дети вместе со своими семьями получают помощь и поддержку: восстанавливают документы, проходят психологическую реабилитацию и получили возможность начать новую жизнь.

"Спасибо команде Save Ukraine и всем партнерам, которые помогают спасать наших детей. Выполняем задание президента - вернуть всех украинских детей", - добавил Ермак.

 

Депортация украинских детей

Напомним, по словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей.

В то же время домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев, процесс продолжается.

Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Также добавим, что в апреле Верховная Рада приняла за основу проект закона об установлении ответственности за незаконное перемещение и использование детей в военных целях представителем иностранного государства.

Кроме того, двухпартийная группа сенаторов США призывает признать Россию государством-спонсором терроризма из-за массовой депортации украинских детей с временно оккупированных территорий.

