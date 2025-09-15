Україна повернула з окупації ще 16 дітей: в ОП розповіли деталі

"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати 16 дітей із тимчасово окупованих територій. Вони провели роки під тиском окупаційної влади, у страху та приниженнях, але сьогодні вже перебувають у безпеці на вільній українській землі", - повідомив Єрмак.

За його словами, серед них - дівчина, яка постійно боялася за свою маму. Жінку тримали три дні у підвалі без їжі та води лише через те, що батько дитини служить у ЗСУ.

Іншого підлітка без відома батьків замість шкільних занять відвели до військкомату та поставили на військовий облік.

Дворічну дівчинку з високою температурою російські військові не пропустили до лікарні, і мама була змушена нести її через понтонний міст у темряві.

Як зазначив глава ОП, сьогодні ці діти разом зі своїми родинами отримують допомогу та підтримку: відновлюють документи, проходять психологічну реабілітацію та отримали можливість почати нове життя.

"Дякую команді Save Ukraine та всім партнерам, які допомагають рятувати наших дітей. Виконуємо завдання президента - повернути всіх українських дітей", - додав Єрмак.