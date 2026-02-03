Украина согласовала с США и Европой трехэтапный план ответа на срыв перемирия с РФ, - СМИ

Украина вместе с западными партнерами согласовала многоуровневый план реагирования на возможные нарушения Россией будущего соглашения о прекращении огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times и Reuters.
По данным источников FT, план неоднократно обсуждался в декабре и январе между украинскими, европейскими и американскими чиновниками.
Согласно предложению, любое нарушение Россией режима прекращения огня приведет к реагированию в течение 24 часов. Сначала это должно быть дипломатическое предупреждение, и, при необходимости, действия украинской армии, направленные на восстановление перемирия.
"Если военные действия продолжатся и после этого, предложение перейдет ко второму этапу вмешательства с использованием сил "коалиции желающих", в которую входят многие члены ЕС, а также Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция", - говорится в статье.
В случае эскалации скоординированный ответ сил, поддерживаемых Западом, с участием американских военных, будет запущен через 72 часа после первого нарушения.
Напомним, 23 и 24 января в ОАЭ состоялись трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. Соединенные Штаты оценили встречу положительно, а Киев назвал ее содержательной.
Во время переговоров между делегациями большего прогресса было достигнуто в обсуждениях военного блока вопросов, тогда как по территориям решения все еще нет.
Следующий раунд переговоров запланирован на 4-5 февраля в Абу-Даби.
По данным СМИ, на переговорах будет присутствовать спецпредставитель президента США Свит Уиткофф.
Как ранее отмечал президент Владимир Зеленский, Украина готова к предметному разговору и заинтересована в том, чтобы результат приблизил к реальному и достойному завершению войны.
Вчера Зеленский сказал, что украинские чиновники уже отправились нановую встречу с российской и американской делегациями в Абу-Даби.