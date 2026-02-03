ua en ru
Вт, 03 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Україна погодила зі США та Європою триетапний план відповіді на зрив перемир'я з РФ, - ЗМІ

Вівторок 03 лютого 2026 09:48
UA EN RU
Україна погодила зі США та Європою триетапний план відповіді на зрив перемир'я з РФ, - ЗМІ Фото: як союзники України забезпечуватимуть припинення вогню (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Україна разом із західними партнерами погодила багаторівневий план реагування на можливі порушення Росією майбутньої угоди про припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times та Reuters.

За даними джерел FT, план неодноразово обговорювався у грудні та січні між українськими, європейськими та американськими посадовцями.

Згідно з пропозицією, будь-яке порушення Росією режиму припинення вогню призведе до реагування протягом 24 годин. Спершу це має бути дипломатичне попередження, та, за необхідності, дії української армії, спрямовані на відновлення перемир’я.

"Якщо воєнні дії продовжаться й після цього, пропозиція перейде до другого етапу втручання з використанням сил так званої коаліції охочих, до якої входять багато членів ЄС, а також Велика Британія, Норвегія, Ісландія та Туреччина", - йдеться у статті.

У звіті додається, що у разі розширеної атаки, скоординована відповідь сил, що підтримуються Заходом, за участю американських військових, буде запущена через 72 години після першого порушення.

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, 23 і 24 січня в ОАЕ відбулися тристоронні переговори між Україною, США і Росією. Сполучені Штати оцінили зустріч позитивно, а Київ назвав її змістовною.

Під час переговорів між делегаціями більшого прогресу було досягнуто в обговореннях військового блоку питань, тоді як щодо територій рішення все ще немає.

Наступний раунд переговорів заплановано на 4-5 лютого в Абу-Дабі.

За даними ЗМІ, на переговорах буде присутній спецпредставник президента США Світ Віткофф.

Як раніше зазначав президент Володимир Зеленський, Україна готова до предметної розмови та зацікавлена в тому, щоб результат наблизив до реального й гідного завершення війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Сполучені Штати Америки Україна Війна в Україні Гарантії безпеки
Новини
Під ударом ТЕЦ і ТЕС у мороз -25: все про наслідки атаки в Києві, Харкові та інших містах
Під ударом ТЕЦ і ТЕС у мороз -25: все про наслідки атаки в Києві, Харкові та інших містах
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом