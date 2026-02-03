Україна погодила зі США та Європою триетапний план відповіді на зрив перемир'я з РФ, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times та Reuters .

За даними джерел FT, план неодноразово обговорювався у грудні та січні між українськими, європейськими та американськими посадовцями.

Згідно з пропозицією, будь-яке порушення Росією режиму припинення вогню призведе до реагування протягом 24 годин. Спершу це має бути дипломатичне попередження, та, за необхідності, дії української армії, спрямовані на відновлення перемир’я.

"Якщо воєнні дії продовжаться й після цього, пропозиція перейде до другого етапу втручання з використанням сил так званої коаліції охочих, до якої входять багато членів ЄС, а також Велика Британія, Норвегія, Ісландія та Туреччина", - йдеться у статті.

У звіті додається, що у разі розширеної атаки, скоординована відповідь сил, що підтримуються Заходом, за участю американських військових, буде запущена через 72 години після першого порушення.