ua en ru
Чт, 23 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

СБУ поразила важную НПС "Горький" в России, вспыхнул масштабный пожар (фото)

13:27 23.04.2026 Чт
Дроны прилетели по трем резервуарам с нефтью
aimg Валерий Ульяненко aimg Юлия Акимова
Фото: нефтеперекачивающая станция "Горький" (соцсети)

В ночь на четверг, 23 апреля, беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию "Горький" в Нижегородской области РФ.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в СБУ.

Читайте также: В России еще два НПЗ остановили свою работу после ударов дронов

НПС "Горький" является важным звеном нефтетранспортной системы России и входит в структуру АО "Транснефть - Верхняя Волга".

Станция транспортирует нефть по магистральным трубопроводам, в частности по направлению Сургут - Горький - Полоцк. Она обеспечивает перекачку сырья на внутренние маршруты, в частности на НПЗ "Лукойл" в городе Кстово.

Согласно предварительным данным, в результате удара были повреждены три резервуара с нефтью. Возник масштабный пожар площадью 20 тысяч квадратных метров.

Фото: пожар на НПС "Горький" (соцсети)

"Поражение таких системообразующих станций создает серьезные перебои в логистике поставок нефти внутри РФ. Нарушается работа магистральных трубопроводов, снижается эффективность переработки на НПЗ и растут расходы на транспортировку", - подчеркнул источник.

Он отметил, что в итоге это напрямую влияет на доходы российского бюджета, которые используются для финансирования войны против Украины.

Напомним, в стране-агрессоре после атаки беспилотников остановили работу сразу два нефтеперерабатывающих завода, принадлежащих компании "Роснефть". Речь идет о Туапсинском и Новокуйбышевском НПЗ.

Кроме того, в ночь на 22 апреля беспилотники атаковали российский город Сызрань в Самарской области. На местном НПЗ прогремели взрывы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Служба безопасности Украины Российская Федерация Дрони
Новости
Буданов сделал заявление об уклонистах и мобилизации в Украине
Аналитика
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским