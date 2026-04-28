Украинские дроны повторно атаковали НПЗ "Туапсинский" и важную РЛС, - Генштаб

Украинские беспилотники снова атаковали НПЗ "Туапсинский" в Краснодарском крае РФ, в результате чего возник серьезный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 28 апреля подразделениями Сил обороны Украины осуществлено повторное поражение нефтеперерабатывающего завода "Туапсинский" в Краснодарском крае", - сообщили в Генштабе.

Отмечается, что это предприятие задействовано в обеспечении армии РФ на территории Украины. Так, зафиксировано попадание ударных БпЛА по территории НПЗ с последующим пожаром. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Также украинские воины поразили радиолокационную станцию радиотехнического батальона "Ай-Петри" в районе Охотничьего во временно оккупированном Крыму.

Кроме этого, ВСУ поразили командные пункты РФ вблизи Молочанска, Стульневого, Коханого, Успеновки и склад в районе Кирилловки Запорожской области, сосредоточение живой силы неподалеку Большой Новоселки и Родинского в Донецкой области, Старобогдановки в Запорожье и Овражок на ВОТ АР Крым.

Среди прочего, точными ударами поражен пункт управления БпЛА в окрестностях Голой Пристани на Херсонщине.