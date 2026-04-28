Украинские дроны повторно атаковали НПЗ "Туапсинский" и важную РЛС, - Генштаб
Украинские беспилотники снова атаковали НПЗ "Туапсинский" в Краснодарском крае РФ, в результате чего возник серьезный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
"В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 28 апреля подразделениями Сил обороны Украины осуществлено повторное поражение нефтеперерабатывающего завода "Туапсинский" в Краснодарском крае", - сообщили в Генштабе.
Отмечается, что это предприятие задействовано в обеспечении армии РФ на территории Украины. Так, зафиксировано попадание ударных БпЛА по территории НПЗ с последующим пожаром. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Также украинские воины поразили радиолокационную станцию радиотехнического батальона "Ай-Петри" в районе Охотничьего во временно оккупированном Крыму.
Кроме этого, ВСУ поразили командные пункты РФ вблизи Молочанска, Стульневого, Коханого, Успеновки и склад в районе Кирилловки Запорожской области, сосредоточение живой силы неподалеку Большой Новоселки и Родинского в Донецкой области, Старобогдановки в Запорожье и Овражок на ВОТ АР Крым.
Среди прочего, точными ударами поражен пункт управления БпЛА в окрестностях Голой Пристани на Херсонщине.
Удары по НПЗ в Туапсе
Как сообщало РБК-Украина, Генеральный штаб ВСУ уточнил последствия удара в середине апреля по НПЗ в Туапсе: уничтожено 24 резервуара, еще четыре получили повреждения.
Тем временем 16 апреля, после первой атаки, завод фактически полностью остановил работу. После ударов над Туапсе поднялся густой дым, который растянулся более чем на 300 километров - вплоть до Ставрополя. Спутники NASA зафиксировали активные очаги возгорания на территории предприятия еще несколько суток.