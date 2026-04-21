Дым от пожара в Туапсе растянулся более чем на 300 км (фото)

21:12 21.04.2026 Вт
2 мин
Дым от пожара в Туапсе зафиксировали спутники NASA
aimg Мария Науменко
Дым от пожара в Туапсе растянулся более чем на 300 км (фото) Фото: дым от пожара в Туапсе растянулся более чем на 300 км (NASA Worldview)

Масштабный пожар на НПЗ в российском Туапсе вызвал густой дым, который растянулся на сотни километров. Зафиксировано, что он достиг территории Ставрополя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные NASA Worldview.

Читайте также: НПЗ в Туапсе остановил работу после дроновой атаки 16 апреля, - Reuters

На спутниковых снимках видно масштабное распространение дыма от горящих резервуаров с нефтью.

При этом по данным системы мониторинга пожаров NASA FIRMS, на территории предприятия продолжают фиксировать активные очаги возгорания, что подтверждает, что резервуары с топливом до сих пор горят.

Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, ликвидация пожара продолжается.

Что предшествовало

Напомним, 16 апреля СБУ сообщила об атаке на Туапсинский нефтеперерабатывающий завод и объекты нефтетранспортной инфраструктуры в порту Туапсе, которую провели совместно с Силами обороны.

В ночь на 20 апреля Силы обороны Украины нанесли повторный удар по нефтяному терминалу в этом же районе. Было зафиксировано попадание в резервуарный парк с последующим пожаром. По данным Центра противодействия дезинформации, по состоянию на 21 апреля он продолжается, что свидетельствует о значительных повреждениях.

Серия ударов по ключевым нефтяным терминалам на Балтийском побережье уже нанесла России ущерб почти на миллиард долларов только в виде потерь от экспорта.

На этом фоне Россия в апреле была вынуждена резко сократить добычу нефти. Из-за поражения портов и нефтеперерабатывающих заводов, а также перебоев с транспортировкой, в частности через "Дружбу", часть сырья стало сложнее перерабатывать и отгружать.

"Дружба" может возобновить работу, Украина завершила ремонт, - Зеленский
"Дружба" может возобновить работу, Украина завершила ремонт, - Зеленский
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Роман Кот корреспондент РБК-Украина Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию