СБУ пробила "зонтик" российского ПВО в Крыму и поразила три боевых корабля (фото)
Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию в оккупированном Крыму, поразив три военных корабля, истребитель и ключевые объекты противовоздушной обороны РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ и собственные источники.
Детали масштабной атаки
Ян отметили в СБУ, этой ночью бойцы спецподразделения "Альфа" провели успешную спецоперацию, применив беспилотники.
Главными целями стали военно-морская база в Севастополе и военный аэродром "Бельбек".
По данным СБУ, в результате ударов поражены:
- большие десантные корабли "Ямал" и "Фильченков"
- корабль-разведчик "Иван Хурс"
- самолет МиГ-31 на аэродроме "Бельбек"
- технико-эксплуатационную часть аэродрома
Также под удар попали учебный центр ЧФ РФ "Лукомка", штаб радиотехнической разведки сил ПВО и радиолокационная станция "Мис-М1".
РБК-Украина получило от собственных источников кадры, на которых зафиксированы результаты успешной работы украинских спецназовцев.
Стратегическое значение операции
Как отметил и.о. Председателя СБУ Евгений Хмара, каждая такая операция имеет целью методическое уничтожение ключевых элементов военной инфраструктуры врага.
"Это не только прямые потери техники, но и разрушение способности врага контролировать пространство, прикрывать свои силы и планировать новые атаки. Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока россия не прекратит агрессию", - подчеркнул глава спецслужбы.
Удары по тылу и объектам РФ
Напомним, что 23 апреля беспилотники СБУ осуществили результативную атаку на территорию РФ, поразив нефтеперекачивающую станцию "Горький" в Нижегородской области.
В результате взрывов на стратегическом объекте вспыхнул масштабный пожар, который охватил сразу три резервуара с нефтью.
Также 22 апреля Силы беспилотных систем разгромили базу спецподразделения ФСБ. Точным ударом был уничтожен пункт управления и место дислокации врага, в результате чего оккупанты потеряли 27 кадровых спецназовцев.
Кроме этого, ночью 26 апреля серия мощных взрывов прогремела в оккупированном Севастополе.
По данным очевидцев, после атаки дронов масштабные возгорания возникли в районе морского порта и на местной нефтебазе, несмотря на заявления оккупационных властей о якобы сбитии всех воздушных целей.