СБУ пробила "зонтик" российского ПВО в Крыму и поразила три боевых корабля (фото)

Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию в оккупированном Крыму, поразив три военных корабля, истребитель и ключевые объекты противовоздушной обороны РФ.

Детали масштабной атаки Ян отметили в СБУ, этой ночью бойцы спецподразделения "Альфа" провели успешную спецоперацию, применив беспилотники. Главными целями стали военно-морская база в Севастополе и военный аэродром "Бельбек". По данным СБУ, в результате ударов поражены: большие десантные корабли "Ямал" и "Фильченков"

корабль-разведчик "Иван Хурс"

самолет МиГ-31 на аэродроме "Бельбек"

технико-эксплуатационную часть аэродрома Также под удар попали учебный центр ЧФ РФ "Лукомка", штаб радиотехнической разведки сил ПВО и радиолокационная станция "Мис-М1". РБК-Украина получило от собственных источников кадры, на которых зафиксированы результаты успешной работы украинских спецназовцев. Фото: СБУ поразила ряд важных военных целей в Крыму (источники РБК-Украина) Стратегическое значение операции Как отметил и.о. Председателя СБУ Евгений Хмара, каждая такая операция имеет целью методическое уничтожение ключевых элементов военной инфраструктуры врага. "Это не только прямые потери техники, но и разрушение способности врага контролировать пространство, прикрывать свои силы и планировать новые атаки. Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока россия не прекратит агрессию", - подчеркнул глава спецслужбы.