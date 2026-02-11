Украина планирует провести выборы президента и референдум в один день: FT узнало сроки

Украина начала планировать проведения президентских выборов, которые должны пройти в один день совместно с референдумом по мирной сделки с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
По словам украинских и западных чиновников, а также лиц знакомых с ситуацией, шаг предпринят на фоне давления на Киев со стороны Белого дома с целью завершить мирные переговоры между Украиной и Россией весной.
Подготовка началась после того, как администрация Трампа потребовала провести оба голосования до 15 мая. В ином случае, страна рискует потерять предложенные США гарантии безопасности.
Также источники говорят, что президент Украины Владимир Зеленский намерен объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля, в день четвертой годовщины полномасштабного вторжения России.
Источники, близкие к Зеленском, говорят, что он и его команда дали понять администрации Трампа, что они готовы к чрезвычайно сжатым срокам, несмотря на логистические трудности проведения выборов в сжатые сроки в условиях войны.
Согласно рабочему графику, Верховная Рада в марте и апреле будет заниматься внесением необходимых правовых изменений, которые позволят проводить выборы в условиях военного времени.
При этом FT в еще нескольких абзацах пишет, что украинские и западные официальные лица подчеркнули, что ни график, ни ультиматум США вряд ли будут соблюдены, поскольку они зависят от ряда факторов, включая возможность достижения прогресса в мирном соглашении с главой Кремля Владимиром Путиным.
В то же время время этот план "подчеркивает стремление Зеленского максимально увеличить свои шансы на переизбрание, одновременно заверяя президента США Дональда Трампа в том, что Киев не затягивает достижение мирной сделки, если таковая будет достигнута".
Президент США Дональд Трамп дал понять Киеву, что американские гарантии безопасности зависят от заключения более широкого мирного соглашениея, которое, вероятно, будет включать передачу Донбасса России, и которое Вашингтон хочет завершить до 15 мая.
Чиновники предупредили, что администрация Трампа ранее устанавливала сроки, которые уже истекли, но Вашингтон оставляет Киеву очень мало пространства для маневра в преддверии промежуточных выборов в США.
Напомним, несколько дней назад агентство Reuters тоже писало, что переговорщики США Украины обсудили возможное достижение мирной сделки с Россией уже в марте 2026 года, а проведения выборов и референдума - в мае месяце.
Менее чем через сутки Зеленский публично заявил, что США предлагают сторонам закончить войну до начала лета, добавив, что Вашингтон может указывать дипломатическое давление в соответствии с этим графиком.
При этом посол США при НАТО Мэтью Уитакер 10 февраля утверждал журналистам, что Вашингтон не называл никаких "дедлайнов". По его словам, Америка хочет, чтобы боевые действия закончились как можно скорее.
Также он высказался о гарантиях безопасности. На вопрос о том, почему Зеленский и Трамп до сих пор не подписали документ, Уитакер говорит, что это произойдет тогда, когда "будет уместно".