Украина планирует провести выборы президента и референдум в один день: FT узнало сроки

Что говорят источники о выборах

По словам украинских и западных чиновников, а также лиц знакомых с ситуацией, шаг предпринят на фоне давления на Киев со стороны Белого дома с целью завершить мирные переговоры между Украиной и Россией весной.

Подготовка началась после того, как администрация Трампа потребовала провести оба голосования до 15 мая. В ином случае, страна рискует потерять предложенные США гарантии безопасности.

Также источники говорят, что президент Украины Владимир Зеленский намерен объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля, в день четвертой годовщины полномасштабного вторжения России.

Источники, близкие к Зеленском, говорят, что он и его команда дали понять администрации Трампа, что они готовы к чрезвычайно сжатым срокам, несмотря на логистические трудности проведения выборов в сжатые сроки в условиях войны.

Согласно рабочему графику, Верховная Рада в марте и апреле будет заниматься внесением необходимых правовых изменений, которые позволят проводить выборы в условиях военного времени.

При этом FT в еще нескольких абзацах пишет, что украинские и западные официальные лица подчеркнули, что ни график, ни ультиматум США вряд ли будут соблюдены, поскольку они зависят от ряда факторов, включая возможность достижения прогресса в мирном соглашении с главой Кремля Владимиром Путиным.

В то же время время этот план "подчеркивает стремление Зеленского максимально увеличить свои шансы на переизбрание, одновременно заверяя президента США Дональда Трампа в том, что Киев не затягивает достижение мирной сделки, если таковая будет достигнута".

Что будет с гарантиями

Президент США Дональд Трамп дал понять Киеву, что американские гарантии безопасности зависят от заключения более широкого мирного соглашениея, которое, вероятно, будет включать передачу Донбасса России, и которое Вашингтон хочет завершить до 15 мая.

Чиновники предупредили, что администрация Трампа ранее устанавливала сроки, которые уже истекли, но Вашингтон оставляет Киеву очень мало пространства для маневра в преддверии промежуточных выборов в США.