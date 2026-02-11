Україна планує провести вибори президента і референдум в один день: FT дізналося терміни

Україна почала планувати проведення президентських виборів, які мають відбутися в один день спільно з референдумом щодо мирної угоди з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За словами українських і західних чиновників, а також осіб, обізнаних із ситуацією, крок зроблено на тлі тиску на Київ з боку Білого дому з метою завершити мирні переговори між Україною і Росією навесні.
Підготовка почалася після того, як адміністрація Трампа зажадала провести обидва голосування до 15 травня. В іншому разі країна ризикує втратити запропоновані США гарантії безпеки.
Також джерела кажуть, що президент України Володимир Зеленський має намір оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого, у день четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії.
Джерела, близькі до Зеленського, кажуть, що він і його команда дали зрозуміти адміністрації Трампа, що вони готові до надзвичайно стислих термінів, незважаючи на логістичні труднощі проведення виборів у стислі терміни в умовах війни.
Згідно з робочим графіком, Верховна Рада в березні та квітні займатиметься внесенням необхідних правових змін, які дозволять проводити вибори в умовах воєнного часу.
При цьому FT у ще кількох абзацах пише, що українські та західні офіційні особи наголосили, що ні графіку, ні ультиматуму США навряд чи буде дотримано, оскільки вони залежать від низки чинників, зокрема й від можливості досягнення прогресу в мирній угоді з главою Кремля Володимиром Путіним.
Водночас цей план "підкреслює прагнення Зеленського максимально збільшити свої шанси на переобрання, одночасно запевняючи президента США Дональда Трампа в тому, що Київ не затягує досягнення мирної угоди, якщо її буде досягнуто".
Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти Києву, що американські гарантії безпеки залежать від укладення ширшої мирної угоди, яка, ймовірно, включатиме передачу Донбасу Росії, і яку Вашингтон хоче завершити до 15 травня.
Чиновники попередили, що адміністрація Трампа раніше встановлювала терміни, які вже минули, але Вашингтон залишає Києву дуже мало простору для маневру напередодні проміжних виборів у США.
Нагадаємо, кілька днів тому агентство Reuters теж писало, що перемовники США та України обговорили можливе досягнення мирної угоди з Росією вже в березні 2026 року, а проведення виборів і референдуму - у травні місяці.
Менш ніж за добу Зеленський публічно заявив, що США пропонують сторонам закінчити війну до початку літа, додавши, що Вашингтон може вказувати дипломатичний тиск відповідно до цього графіка.
При цьому посол США при НАТО Метью Вітакер 10 лютого стверджував журналістам, що Вашингтон не називав жодних "дедлайнів". За його словами, Америка хоче, щоб бойові дії закінчилися якомога швидше.
Також він висловився про гарантії безпеки. На запитання про те, чому Зеленський і Трамп досі не підписали документ, Вітакер каже, що це станеться тоді, коли "буде доречно".