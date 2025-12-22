Совбез Чехии обсудит судьбу инициативы по снарядам для Украины, - премьер

Будущее "снарядной инициативы" для Украины будет обсуждаться на уровне Совета безопасности Чехии.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Бабиш сказал, что "снарядная инициатива", безусловно, была хорошей вещью". Но, по его словам, вопрос в том, проходил ли весь процесс без коррупции. "Она будет вынесена на обсуждение на заседании Совета государственной безопасности 7 января", - уточнил премьер. По словам Бабиша, он предложит на заседании Совбеза "окончательную позицию". О чем речь - глава правительства не уточнил.