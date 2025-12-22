Совбез Чехии обсудит судьбу инициативы по снарядам для Украины, - премьер
Будущее "снарядной инициативы" для Украины будет обсуждаться на уровне Совета безопасности Чехии.
Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Бабиш сказал, что "снарядная инициатива", безусловно, была хорошей вещью". Но, по его словам, вопрос в том, проходил ли весь процесс без коррупции.
"Она будет вынесена на обсуждение на заседании Совета государственной безопасности 7 января", - уточнил премьер.
По словам Бабиша, он предложит на заседании Совбеза "окончательную позицию". О чем речь - глава правительства не уточнил.
"Снарядная инициатива"
Напомним, Чехия создала "снарядную инициативу" для того, чтобы обеспечить украинских защитников артиллерийскими снарядами.
Прага координировала покупки снарядов у третьих стран и затем обеспечивала их поставки в Украину. Деньги на боеприпасы выделяли западные партнеры Украины.
К слову, только на прошлой неделе новый министр обороны Чехии Яромир Зуна заявил о том, что он "не отрицает" продолжение "снарядной инициативы". Но, по его словам, необходимо эффективное управление.
Только в июле этого года Бабиш, еще до того как стал премьером, заявлял о том, что инициатива по снарядам для Украины является "прогнившей". Он считает ее "непрозрачной".
Он заверял, что если придет к власти в результате победы на выборах, такая инициатива больше не будет функционировать.
Но после победы его популистской партии ANO на выборах в октябре он пока не занял четкую позицию относительно будущего "снарядной инициативы".