"Людей собрали в церкви": стали известны подробности похищения гражданских в Грабовском

Россияне перед тем, как вывезти гражданских людей из поселка Грабовского на Сумщине, собрали их в помещении церкви. В основном это лица пожилого возраста, которые отказались от эвакуации.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире Ранок.LIVE .

По его словам, большинство населения этого поселка уже было эвакуировано. Там остались в основном лица пожилого возраста, которые в письменной форме отказались от эвакуации.

"Поскольку поселок небольшой, много времени это не заняло. Это заняло где-то несколько часов. Они их просто сначала завели в помещение местной церкви, а потом оттуда потянули на территорию РФ. Начали просто водить там - это же не город, это фактически маленькое село", - рассказал Трегубов.

Он также сообщил, что пока точно неизвестно, вывозили ли оккупанты людей под угрозой оружия.