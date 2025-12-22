Пострадали 4 железнодорожника: в ГСЧС показали последствия аварии с поездом возле Коростеня

В Житомирской области в результате российской атаки ударными беспилотниками по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры пострадали четверо работников "Укрзализныци".

По данным ГСЧС, спасатели эвакуировали пострадавших из поврежденных локомотивов и передали их бригадам экстренной медицинской помощи.

После обстрела саперы ГСЧС обследовали территории на наличие взрывоопасных предметов. Все возгорания, возникшие в результате атаки, ликвидированы.

Сейчас на месте продолжаются восстановительные работы. К ликвидации последствий привлечены подразделения ГСЧС, представители всех экстренных служб, "Укрзализныци", а также волонтеры Украинского Красного Креста.