ua en ru
Пн, 22 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Евросоюз продлил экономические санкции против РФ до середины 2026 года

Понедельник 22 декабря 2025 13:55
UA EN RU
Евросоюз продлил экономические санкции против РФ до середины 2026 года Фото: Евросоюз продлил экономические санкции против РФ до середины 2026 года (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В понедельник, 22 декабря, Совет Европейского Союза принял решение продлить экономические санкции против России еще на шесть месяцев - до 31 июля 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

"Сегодня Совет (ЕС - ред.) продлил действие ограничительных мер ЕС, учитывая продолжающиеся действия Российской Федерации, дестабилизирующие ситуацию в Украине, еще на 6 месяцев, до 31 июля 2026 года", - говорится в сообщении.

Как отметили в Брюсселе, ограничения охватывают широкий спектр мер: торговлю, финансы, энергетику, технологии, товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши.

Также санкции предусматривают запрет на импорт или передачу морским транспортом сырой нефти и отдельных нефтепродуктов из РФ в Европейский Союз, изъятие ряда российских банков из системы SWIFT, а также приостановление деятельности и лицензий в ЕС нескольких поддерживаемых Кремлем дезинформационных медиа.

Кроме того, конкретные меры дают возможность ЕС противодействовать обходу санкций.

"Пока незаконные действия Российской Федерации продолжают нарушать основные нормы международного права, целесообразно поддерживать в силе все меры ЕС и принимать дополнительные меры, если это необходимо", - говорится в сообщении.

В Брюсселе также отметили, что ЕС готов и в дальнейшем усиливать давление на Россию, в частности, путем введения дополнительных санкций.

Санкции против РФ

Напомним, впервые ограничения против Российской Федерации ввели в 2014 году после незаконной аннексии Крыма, а с февраля 2022 года их значительно расширили в ответ на полномасштабное вторжение России.

Всего с 24 февраля 2022 года ЕС принял 19 санкционных пакетов в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

Утвержденный в октябре, предусматривает запрет на импорт сжиженного газа из России и усиливает ограничения на транзакции с "Роснефтью" и "Газпромнафтой".

А 15 декабря стало известно, что Европейский Совет ввел новые санкции против девяти человек и организаций, которые способствуют функционированию так называемого теневого флота России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация
Новости
Рада формирует группу для быстрой работы над законом о выборах во время войны
Рада формирует группу для быстрой работы над законом о выборах во время войны
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ