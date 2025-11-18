Украина получит SAMP-T, а Рада перенесла голосование за бюджет-2026: новости за 17 ноября

Верховная Рада перенесла голосование за бюджет-2026. А Украина сможет получить 8 систем противовоздушной обороны SAMP-T.
Более подробно о том, что произошло в понедельник, 17 ноября - в материале РБК-Украина.
Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы работают над законодательством, которое введет санкции против любой страны, которая ведет бизнес с Россией.
"Мы можем добавить Иран (в этот список - ред.)", - сказал он журналистам.
Попадание ракет пришлось в район плотной застройки жилого квартала. По предварительным данным 3 человека погибли, еще 13 пострадали, из них 4 ребенка.
В результате атаки горели частный жилой дом, балконы квартир многоэтажек и легковые автомобили. Повреждены 9-ти и 5-этажные жилые дома, детский сад и легковые автомобили.
По информации РБК-Украина, часть депутатов чувствует себя обманутой дважды.
Первый раз, когда их убеждали, что нужно голосовать за закон об урезании независимости НАБУ и САП, потому что они якобы "не тем занимаются" и вообще, чуть ли не российские шпионы. И второй раз - когда в медиа появилась версия о том, что нападение на НАБУ и САП связано с интересом этих органов к Миндичу и Чернышеву, а "наверху" депутатов убеждали, что это все фейк.
Напомним, накануне глава государства анонсировал, что между Украиной и Францией на усиление боевой авиации Украины и защиты неба будет подписано данное соглашение. Согласно заявлению Елисейского дворца, документ рассчитан на примерно 10 лет.
Оно предусматривает возможные будущие контракты на приобретение Украиной около 100 истребителей Rafale со связанным с ними вооружением, а также другого оружия, включая ПВО SAMP-T, радиолокационные системы и беспилотники.
Премьер рассказала, что она обсудила проведение государственного финансового контроля госпредприятий энергетической сферы с главой Госаудитслужбы Аллой Басалаевой.
Начальник ГУР Кирилл Буданов считает, что риск влияния коррупционного скандала в сфере энергетики на международную помощь Украине существует. Но украинцам нужно сохранять холодный рассудок, чтобы не усугубить ситуацию.
"Такой риск существует (негативного влияния на помощь из-за скандала - ред.). Нам нужно об этом задуматься и не дать еще и себе дополнительный повод, который облегчит задачу нашему врагу. Он уже прогнозируемо начал такую работу через систему ботов, которые еще больше "накручивают" негатив в обществе. Целенаправленная работа идет и на наших партнеров, мол, с Украиной нельзя иметь дело", - обратил внимание начальник ГУР.
Ожидается существенное усиление оборонных возможностей Украины в рамках нового соглашения с Францией. Речь о ПВО и самолетах. По словам Зеленского, Украина сможет получить 8 систем противовоздушной обороны SAMP-T, 100 боевых самолетов Rafale F-4, а также ряд другого высокотехнологичного оборудования.
"Украина сможет получить 100 самолетов Rafale F-4, очень сильные французские радары, 8 систем противовоздушной обороны SAMP-T, 6 пусковых. Это для кого-то технические детали, но для нас это важно", - сказал Зеленский.
Рассмотрение Верховной Радой законопроекта о государственном бюджете-2026 во втором чтении и в целом состоится 2 декабря.
"Было бы идеально это сделать (принять госбюджет на 2026 год - ред.) 1 декабря, в понедельник, но график пленарных заседаний Верховной Рады предусматривает пленарный день 2 декабря", - отметила депутат.
"В то время, когда стало ясно, что военная мафия разворовывает деньги европейских налогоплательщиков, вместо того, чтобы требовать реального контроля или приостановить выплаты, президент Комиссии предлагает выделить еще больше средств (Украине - ред.). Все это дело напоминает попытку помочь алкоголику, отправив ему еще один ящик водки", - заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.
Министр обороны Тео Франкен рассказал, что подписал в Риге соглашение с латвийской компанией Origin Robotics о покупке автономных дронов Blaze, которые можно использовать для обнаружения и уничтожения вражеских дронов.
"Через несколько недель эти дроны-перехватчики усилят наши возможности", - отметил он.