Украина получит SAMP-T, а Рада перенесла голосование за бюджет-2026: новости за 17 ноября

Иран может быть одной из стран, которая попадет под санкции США за торговлю с Россией, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы работают над законодательством, которое введет санкции против любой страны, которая ведет бизнес с Россией.

"Мы можем добавить Иран (в этот список - ред.)", - сказал он журналистам.

В Балаклее возросло количество пострадавших в результате ракетного удара оккупантов по жилому кварталу, - ГСЧС

Попадание ракет пришлось в район плотной застройки жилого квартала. По предварительным данным 3 человека погибли, еще 13 пострадали, из них 4 ребенка.

В результате атаки горели частный жилой дом, балконы квартир многоэтажек и легковые автомобили. Повреждены 9-ти и 5-этажные жилые дома, детский сад и легковые автомобили.

Во фракции "Слуга народа" обострились внутренние противоречия на фоне скандала, связанного с делом бизнесмена и медиаменеджера Тимура Миндича

По информации РБК-Украина, часть депутатов чувствует себя обманутой дважды.

Первый раз, когда их убеждали, что нужно голосовать за закон об урезании независимости НАБУ и САП, потому что они якобы "не тем занимаются" и вообще, чуть ли не российские шпионы. И второй раз - когда в медиа появилась версия о том, что нападение на НАБУ и САП связано с интересом этих органов к Миндичу и Чернышеву, а "наверху" депутатов убеждали, что это все фейк.

Зеленский и Макрон подписали "историческое соглашение"

Напомним, накануне глава государства анонсировал, что между Украиной и Францией на усиление боевой авиации Украины и защиты неба будет подписано данное соглашение. Согласно заявлению Елисейского дворца, документ рассчитан на примерно 10 лет.

Оно предусматривает возможные будущие контракты на приобретение Украиной около 100 истребителей Rafale со связанным с ними вооружением, а также другого оружия, включая ПВО SAMP-T, радиолокационные системы и беспилотники.

Свириденко заявила о начале аудита "Энергоатома": когда будут первые результаты

Премьер рассказала, что она обсудила проведение государственного финансового контроля госпредприятий энергетической сферы с главой Госаудитслужбы Аллой Басалаевой.

Повлияет ли скандал с Миндичем на помощь Украине от партнеров: что говорит Буданов

Начальник ГУР Кирилл Буданов считает, что риск влияния коррупционного скандала в сфере энергетики на международную помощь Украине существует. Но украинцам нужно сохранять холодный рассудок, чтобы не усугубить ситуацию.

"Такой риск существует (негативного влияния на помощь из-за скандала - ред.). Нам нужно об этом задуматься и не дать еще и себе дополнительный повод, который облегчит задачу нашему врагу. Он уже прогнозируемо начал такую работу через систему ботов, которые еще больше "накручивают" негатив в обществе. Целенаправленная работа идет и на наших партнеров, мол, с Украиной нельзя иметь дело", - обратил внимание начальник ГУР.

Сколько комплексов SAMP-T передаст Франция? Зеленский назвал точную цифру

Ожидается существенное усиление оборонных возможностей Украины в рамках нового соглашения с Францией. Речь о ПВО и самолетах. По словам Зеленского, Украина сможет получить 8 систем противовоздушной обороны SAMP-T, 100 боевых самолетов Rafale F-4, а также ряд другого высокотехнологичного оборудования.

"Украина сможет получить 100 самолетов Rafale F-4, очень сильные французские радары, 8 систем противовоздушной обороны SAMP-T, 6 пусковых. Это для кого-то технические детали, но для нас это важно", - сказал Зеленский.

Рада перенесла голосование за бюджет-2026: Пидласа назвала новую дату

Рассмотрение Верховной Радой законопроекта о государственном бюджете-2026 во втором чтении и в целом состоится 2 декабря.

"Было бы идеально это сделать (принять госбюджет на 2026 год - ред.) 1 декабря, в понедельник, но график пленарных заседаний Верховной Рады предусматривает пленарный день 2 декабря", - отметила депутат.

Орбан отличился циничным заявлением о помощи Украине: "отправка водки алкоголику"

"В то время, когда стало ясно, что военная мафия разворовывает деньги европейских налогоплательщиков, вместо того, чтобы требовать реального контроля или приостановить выплаты, президент Комиссии предлагает выделить еще больше средств (Украине - ред.). Все это дело напоминает попытку помочь алкоголику, отправив ему еще один ящик водки", - заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

Бельгия заказала дроны-перехватчики после инцидентов с неизвестными беспилотниками

Министр обороны Тео Франкен рассказал, что подписал в Риге соглашение с латвийской компанией Origin Robotics о покупке автономных дронов Blaze, которые можно использовать для обнаружения и уничтожения вражеских дронов.

"Через несколько недель эти дроны-перехватчики усилят наши возможности", - отметил он.