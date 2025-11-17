Сколько комплексов SAMP-T передаст Франция? Зеленский назвал точную цифру

Ожидается существенное усиление оборонных возможностей Украины в рамках нового соглашения с Францией. Речь о ПВО и самолетах.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление во время совместного брифинга с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По его словам, Украина сможет получить 8 систем противовоздушной обороны SAMP-T, 100 боевых самолетов Rafale F-4, а также ряд другого высокотехнологичного оборудования.

"Украина сможет получить 100 самолетов Rafale F-4, очень сильные французские радары, 8 систем противовоздушной обороны SAMP-T, 6 пусковых. Это для кого-то технические детали, но для нас это важно", - сказал Зеленский.

Президент также сообщил, что Франция передаст Украине 55 электровозов, что станет дополнительной помощью для украинской инфраструктуры.

В то же время Зеленский отказался раскрывать полный перечень и характеристики предоставленного вооружения. По его словам, публичность некоторых деталей может создать риски как для Украины, так и для партнеров.

"Об отдельных видах вооружения можно говорить только тогда, когда они уже выполняют свои задачи", - подчеркнул глава государства.

Декларация Украины и Франции

Украина и Франция 17 ноября подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере закупки оборонного оборудования, охватывающего самолеты, дроны и системы ПВО. По словам президента Владимира Зеленского, документ открывает Украине доступ к французской оборонной технологической базе, в частности - к возможности приобрести до 2035 года 100 истребителей Rafale F4, системы ПВО SAMP-T, радары и ракеты "воздух-воздух".

Уже в этом году стартуют совместные проекты между оборонными отраслями двух стран. Украина и Франция вместе будут производить дроны-перехватчики и работать над развитием критических технологий и компонентов для интеграции в украинские беспилотные системы.