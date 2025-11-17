Повлияет ли скандал с Миндичем на помощь Украине от партнеров: что говорит Буданов

Риск влияния коррупционного скандала в сфере энергетики на международную помощь Украине существует. Но украинцам нужно сохранять холодный ум, чтобы не ухудшить ситуацию.

Как передает РБК-Украина , об этом в интервью " 24 каналу " заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Влияние на помощь Украине

"Такой риск существует (негативного влияния на помощь из-за скандала - ред.). Нам нужно об этом задуматься и не дать еще и себя дополнительный повод, который облегчит задачу нашему врагу. Он уже прогнозируемо начал такую ​​работу через систему ботов, еще больше "накручивающих" негатив в обществе. Целенаправленная работа идет и на наших партнеров, мол, с Украиной нельзя иметь дело", - обратил внимание начальник ГУР.

Он обратил внимание, что недовольство украинцев - это нормальная реакция, поскольку у людей нет света, и на этом фоне была разоблачена коррупция в сфере энергетики.

"Но мы должны сами не перегнуть ситуацию так, чтобы самим себе перекрыть помощь", - предупредил Буданов.

Реакция Буданова на скандал

Начальник ГУР, комментируя скандал, отметил, что антикоррупционные органы "сделали свою работу".

"Позиция президента (Владимира Зеленского - ред.) абсолютно верна. Он все это увидел и принял правильные решения: сразу людей отстранили. А дальше он поспособствовал тому, что в кратчайшие сроки их уволили с должностей", - добавил Буданов.

Также он отметил, что точку в этом вопросе должен поставить суд, поскольку Украина - правовое государство.

"Моя позиция такова, что люди, совершавшие коррупционные деяния, особенно во время войны в социально важной сфере, должны быть наказаны. Никаких оправданий здесь быть не может. Они сознательно это делали, так что должны быть сознательно наказаны", - уточнил генерал.