Повлияет ли скандал с Миндичем на помощь Украине от партнеров: что говорит Буданов
Риск влияния коррупционного скандала в сфере энергетики на международную помощь Украине существует. Но украинцам нужно сохранять холодный ум, чтобы не ухудшить ситуацию.
Как передает РБК-Украина, об этом в интервью "24 каналу" заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Влияние на помощь Украине
"Такой риск существует (негативного влияния на помощь из-за скандала - ред.). Нам нужно об этом задуматься и не дать еще и себя дополнительный повод, который облегчит задачу нашему врагу. Он уже прогнозируемо начал такую работу через систему ботов, еще больше "накручивающих" негатив в обществе. Целенаправленная работа идет и на наших партнеров, мол, с Украиной нельзя иметь дело", - обратил внимание начальник ГУР.
Он обратил внимание, что недовольство украинцев - это нормальная реакция, поскольку у людей нет света, и на этом фоне была разоблачена коррупция в сфере энергетики.
"Но мы должны сами не перегнуть ситуацию так, чтобы самим себе перекрыть помощь", - предупредил Буданов.
Реакция Буданова на скандал
Начальник ГУР, комментируя скандал, отметил, что антикоррупционные органы "сделали свою работу".
"Позиция президента (Владимира Зеленского - ред.) абсолютно верна. Он все это увидел и принял правильные решения: сразу людей отстранили. А дальше он поспособствовал тому, что в кратчайшие сроки их уволили с должностей", - добавил Буданов.
Также он отметил, что точку в этом вопросе должен поставить суд, поскольку Украина - правовое государство.
"Моя позиция такова, что люди, совершавшие коррупционные деяния, особенно во время войны в социально важной сфере, должны быть наказаны. Никаких оправданий здесь быть не может. Они сознательно это делали, так что должны быть сознательно наказаны", - уточнил генерал.
Схема в "Энергоатоме"
Напомним, детективы НАБУ установили, что в Украине действовала преступная организация, деятельность которой контролировал бизнесмен Тимур Миндич.
Правонарушители требовали взятки от контрагентов "Энергоатома", а полученные деньги отмывали.
В Еврокомиссии, комментируя такой скандал, отметили, что антикоррупционные органы Украины сделали свою работу.
Детальнее о том, как мир реагирует на разоблачение коррупционной схемы в "Энергоатоме", - в материале РБК-Украина.