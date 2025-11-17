ua en ru
Пн, 17 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Повлияет ли скандал с Миндичем на помощь Украине от партнеров: что говорит Буданов

Киев, Понедельник 17 ноября 2025 20:07
UA EN RU
Повлияет ли скандал с Миндичем на помощь Украине от партнеров: что говорит Буданов Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Риск влияния коррупционного скандала в сфере энергетики на международную помощь Украине существует. Но украинцам нужно сохранять холодный ум, чтобы не ухудшить ситуацию.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью "24 каналу" заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Влияние на помощь Украине

"Такой риск существует (негативного влияния на помощь из-за скандала - ред.). Нам нужно об этом задуматься и не дать еще и себя дополнительный повод, который облегчит задачу нашему врагу. Он уже прогнозируемо начал такую ​​работу через систему ботов, еще больше "накручивающих" негатив в обществе. Целенаправленная работа идет и на наших партнеров, мол, с Украиной нельзя иметь дело", - обратил внимание начальник ГУР.

Он обратил внимание, что недовольство украинцев - это нормальная реакция, поскольку у людей нет света, и на этом фоне была разоблачена коррупция в сфере энергетики.

"Но мы должны сами не перегнуть ситуацию так, чтобы самим себе перекрыть помощь", - предупредил Буданов.

Реакция Буданова на скандал

Начальник ГУР, комментируя скандал, отметил, что антикоррупционные органы "сделали свою работу".

"Позиция президента (Владимира Зеленского - ред.) абсолютно верна. Он все это увидел и принял правильные решения: сразу людей отстранили. А дальше он поспособствовал тому, что в кратчайшие сроки их уволили с должностей", - добавил Буданов.

Также он отметил, что точку в этом вопросе должен поставить суд, поскольку Украина - правовое государство.

"Моя позиция такова, что люди, совершавшие коррупционные деяния, особенно во время войны в социально важной сфере, должны быть наказаны. Никаких оправданий здесь быть не может. Они сознательно это делали, так что должны быть сознательно наказаны", - уточнил генерал.

Схема в "Энергоатоме"

Напомним, детективы НАБУ установили, что в Украине действовала преступная организация, деятельность которой контролировал бизнесмен Тимур Миндич.

Правонарушители требовали взятки от контрагентов "Энергоатома", а полученные деньги отмывали.

В Еврокомиссии, комментируя такой скандал, отметили, что антикоррупционные органы Украины сделали свою работу.

Детальнее о том, как мир реагирует на разоблачение коррупционной схемы в "Энергоатоме", - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУ Кирилл Буданов ГУР Энергоатом Коррупция Помощь Украине Война в Украине
Новости
Украина первой получит SAMP-T нового поколения с улучшенными характеристиками, - Макрон
Украина первой получит SAMP-T нового поколения с улучшенными характеристиками, - Макрон
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского