Свириденко заявила о начале аудита "Энергоатома": когда будут первые результаты

В Украине начали проводить аудит "Энергоатома" после того, как в компании раскрыли коррупционную схему. Ожидается, что первые результаты будут в декабре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram .

Свириденко рассказала, что она обсудила проведение государственного финансового контроля госпредприятий энергетической сферы с главой Госаудитслужбы Аллой Басалаевой.

"Аудит НАЭК "Энергоатом" уже начался, это основной приоритет. ГАСУ проверит деятельность непосредственно аппарата управления предприятия, 10 его филиалов, в том числе трех АЭС, за 2023-2025 годы. Договорились, что промежуточные результаты аудита должны быть готовы уже в декабре", - отметила премьер.

По ее словам, материалы аудита направят правоохранительным и антикоррупционным органам для соответствующего реагирования.

Также началась подготовка к аудиту на таких предприятиях: ООО "Оператор ГТС Украины", ПАО "Центрэнерго", АО "Укргаздобыча".

"Правительство ожидает регулярных отчетов о ходе всех проверок ежемесячно в течение всего периода. Мы будем действовать оперативно, если будут обнаружены нарушения. Должны обеспечить полную прозрачность государственных предприятий", - заверила Свириденко.