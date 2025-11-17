ua en ru
Свириденко заявила о начале аудита "Энергоатома": когда будут первые результаты

Киев, Понедельник 17 ноября 2025 18:14
Свириденко заявила о начале аудита "Энергоатома": когда будут первые результаты
Автор: Иван Носальский

В Украине начали проводить аудит "Энергоатома" после того, как в компании раскрыли коррупционную схему. Ожидается, что первые результаты будут в декабре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.

Свириденко рассказала, что она обсудила проведение государственного финансового контроля госпредприятий энергетической сферы с главой Госаудитслужбы Аллой Басалаевой.

"Аудит НАЭК "Энергоатом" уже начался, это основной приоритет. ГАСУ проверит деятельность непосредственно аппарата управления предприятия, 10 его филиалов, в том числе трех АЭС, за 2023-2025 годы. Договорились, что промежуточные результаты аудита должны быть готовы уже в декабре", - отметила премьер.

По ее словам, материалы аудита направят правоохранительным и антикоррупционным органам для соответствующего реагирования.

Также началась подготовка к аудиту на таких предприятиях: ООО "Оператор ГТС Украины", ПАО "Центрэнерго", АО "Укргаздобыча".

"Правительство ожидает регулярных отчетов о ходе всех проверок ежемесячно в течение всего периода. Мы будем действовать оперативно, если будут обнаружены нарушения. Должны обеспечить полную прозрачность государственных предприятий", - заверила Свириденко.

Коррупционный скандал в "Энергоатоме"

Напомним, ранее НАБУ разоблачило в "Энергоатоме" коррупционную схему. Контрагентов компании вынуждали платить откаты, чтобы сохранить статус поставщика и не только.

В результате правительство решило распустить наблюдательный совет "Энергоатома".

При этом Свириденко анонсировала проверку самых крупных государственных компаний.

Также вице-президента "Энергоатома" Якоба Хартмута отстранили от должности.

