Орбан отличился циничным заявлением о помощи Украине: "отправка водки алкоголику"

Будапешт, Понедельник 17 ноября 2025 21:15
Орбан отличился циничным заявлением о помощи Украине: "отправка водки алкоголику" Фото: Виктор Орбан, премьер Венгрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал просьбы Еврокомиссии о новой помощи Украине и упомянул коррупционный скандал в "Энергоатоме".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу венгерского правительства в соцсети X.

По словам Орбана, он получил письмо от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором она пишет о значительном дефиците финансирования Украины и просит выделить дополнительные средства.

"Это поразительно. В то время, когда стало ясно, что военная мафия разворовывает деньги европейских налогоплательщиков, вместо того, чтобы потребовать реального контроля или приостановить выплаты, президент Комиссии предлагает выделить еще больше средств. Все это дело напоминает попытку помочь алкоголику, отправив ему еще одну ящик водки. Венгрия не утратила здравый смысл", - раскритиковал предложение фон дер Ляйен венгерский премьер.

Примечательно, что согласно рейтингу стран по уровню коррупции, составленному на основе индекса восприятия коррупции, Венгрия занимает последнее место среди всех государств Евросоюза и 82 место в общем мировом рейтинге.

При этом Украина в этом же рейтинге находится на 105 месте.

Рейтинг составляет авторитетная международная организация Transparency International.

Скандальные заявления Орбана

Напомним, ранее Орбан уже критиковал Украину за коррупцию и заявлял, что его страна "не будет посылать деньги венгерского народа" для помощи Украине.

Он также утверждал, что участники коррупционной схемы в сфере энергетики имеют "бесчисленные связи с президентом Владимиром Зеленским".

В ответ спикер МИД Георгий Тихий отметил, что Орбан читает лекции о коррупции, хотя сам фигурирует в коррупционных скандалах.

