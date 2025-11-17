ua en ru
В "Слуге народа" заговорили о развале монокоалиции на фоне дела Миндича? Что известно

Украина, Понедельник 17 ноября 2025 10:10
В "Слуге народа" заговорили о развале монокоалиции на фоне дела Миндича? Что известно Иллюстративное фото: в "Слуге народа" заговорили о развале монокоалиции на фоне дела Миндича (GettyImages)
Автор: Милан Лелич, Ульяна Безпалько, Наталья Кава

Во фракции "Слуга народа" обострились внутренние противоречия на фоне скандала, связанного с делом бизнесмена и медиаменеджера Тимура Миндича.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского".

По информации РБК-Украина, часть депутатов чувствует себя обманутой дважды.

Первый раз, когда их убеждали, что нужно голосовать за закон об урезании независимости НАБУ и САП, потому что они якобы "не тем занимаются" и вообще, чуть ли не российские шпионы.

И второй раз - когда в медиа появилась версия о том, что нападение на НАБУ и САП связано с интересом этих органов к Миндичу и Чернышеву, а "наверху" депутатов убеждали, что это все фейк.

"Получается, все, что нам антикорумпы месяцами рассказывали - так это все правда?!" - говорят рядовые нардепы из "Слуги народа".

По словам источников, разрыв внутриэлитного "общественного договора" означает, что многие депутаты чувствуют себя свободными от обязательств. Это может проявляться в отказе голосовать "по указке" или даже в выходе из фракции, что особенно опасно для монобольшинства, которое насчитывает формально 229 депутатов, но реально дает лишь 170-180 голосов.

"В нашем фракционном чате обсуждения достаточно сдержанные. Там сейчас не очень стараются вести разговор об этой истории, опасаясь, что потом скриншоты с их перепиской окажутся в СМИ. В отдельных чатах групп градус дискуссии гораздо выше. Но пока не видно, чтобы кто-то готовился выходить из фракции," - отмечает другой источник издания в СН.

Целостность фракции

Еще один депутат рассказывает, что реальные настроения "под куполом" можно будет понять сегодня и завтра, когда нардепы соберутся в Киеве. И он не уверен, что ситуацию удастся удержать под контролем. Особенно учитывая то, что на Банковой якобы поссорились с главой фракции Давидом Арахамией, который годами выполнял роль парламентского менеджера.

В любом случае, даже если и удастся сохранить целостность коалиции, то наверняка в Раде станет сложнее собирать голоса под важные законопроекты. Особенно - под те, которые исходят из Кабмина.

В частности, речь о голосовании за госбюджет на следующий год во втором чтении, запланированном на эту неделю. Сейчас его вообще убрали из повестки дня. Отказались и от проведения традиционного совещания по повестке дня с участием верхушки парламента, Кабмина и Офиса президента.

"Теперь к каждому правительственному документу будут присматриваться более тщательно. То же касается и назначений в правительство - о каких-либо "пакетных" голосованиях за министров на долгую перспективу можно забыть" - говорит один из собеседников.

По словам другого источника РБК-Украина, на Банковой как раз пытались вернуть ситуацию в привычное русло, призывая депутатов проголосовать за бюджет. И тем самым еще и дать сигнал, что все под контролем.

"Но так это уже не сработает. Началось восстание "зеленых кнопочек". Для начала нам нужны "меры по восстановлению доверия", - говорит нардеп.

"Пленки Миндича" и кадровые изменения

Напомним, что 10 ноября НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в государственной компании "Энергоатом". Речь об отмывании средств и незаконном обогащении, организованном украинскими чиновниками. По данным следствия, куратором схемы был бизнесмен и бывший бизнес-партнер Зеленского - Тимур Миндич.

На фоне масштабного скандала Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительстве, которые коснутся двух министерств - энергетики и юстиции, руководители которых оказались замешанными.

Известно, что на фоне скандала Герман Галущенко подал в отставку с должности министра юстиции. Также заявление об увольнении подала министр энергетики Светлана Гринчук. Зеленский уже вывел обоих министров из состава СНБО.

