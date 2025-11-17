ua en ru
Главная » Бизнес » Экономика

Рада перенесла голосование за бюджет-2026: Пидласа назвала новую дату

Украина, Понедельник 17 ноября 2025 21:00
Рада перенесла голосование за бюджет-2026: Пидласа назвала новую дату Фото: Роксолана Пидласа, председатель комитета по вопросам бюджета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

Рассмотрение Верховной Радой законопроекта о государственном бюджете-2026 во втором чтении и в целом состоится 2 декабря.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в эфире телемарафона.

"Было бы идеально это сделать (принять госбюджет на 2026 год - ред.) 1 декабря, в понедельник, но график пленарных заседаний Верховной Рады предусматривает пленарный день 2 декабря", - отметила депутат.

Она добавила, что голосование перенесли на этот день, поскольку продолжаются консультации по двум ключевым темам.

По словам Пидласой, речь идет о реформе оплаты труда учителей в средних школах и направлении 4% налога на доходы физических лиц. В частности, обсуждение касается того, в какой бюджет они должны зачисляться - в государственный или местный.

Согласно регламенту, рассмотрение законопроекта по госбюджету-2026 во втором чтении должно состояться не позднее 20 ноября, а окончательное принятие - не позднее 1 декабря.

Государственный бюджет на 2026 год

Напомним, Верховная Рада в октябре приняла проект государственного бюджета на 2026 год в первом чтении. Основными будут расходы на оборону, но после нынешней паузы вырастут и социальные стандарты.

В то же время бюджетный комитет при рассмотрении проекта бюджета-2026 рекомендовал внести ряд правок, касающихся оборонной сферы, образования, социальной сферы и не только.

Отметим, 5 ноября Кабмин подал ко второму чтению бюджет-2026 с увеличенными расходами.

Расходы вырастут на 33,6 млрд гривен, из которых 18,9 млрд направят в резервный фонд, а 6,6 млрд - на поэтапное повышение зарплат педагогам школ, преподавателям вузов и колледжей на 50% в течение года.

