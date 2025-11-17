Трамп анонсировал санкции против стран, ведущих бизнес с Россией: кто попадет в список
Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы работают над введением санкций против стран, которые имеют торговые отношения с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Анонсированные санкции будут касаться любых стран, которые торгуют с Россией. Над соответствующим законопроектом сейчас работает Республиканская партия США.
"Как вы знаете, я предложил, чтобы любая страна, которая ведет бизнес с Россией, подверглась очень строгим санкциям", - заявил Трамп.
Президент США не рассказал подробности о законопроекте, зато намекнул, какая из стран может оказаться под санкциями одной из первых.
"В этот список могут добавить Иран", - отметил Дональд Трамп.
Законопроект о санкциях США
РБК-Украина писало о том, что в апреле сенатор-республиканец Линдси Грэм, демократ Ричард Блюменталь и еще более 80 законодателей подали в Конгресс законопроект о введении 500% пошлин на импорт в США товаров из стран, покупающих российские нефть, нефтепродукты, природный газ или уран.
Документ призван ослабить экономику России и склонить российского диктатора Владимира Путина к переговорам о завершении войны в Украине.
Однако 21 октября рассмотрение этого законопроекта Верхняя палата американского Конгресса отложила. Причиной стал запланированный саммит президентов Дональда Трампа и России Владимира Путина в Будапеште.
Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун тогда пообещал, что примет решение о вынесении законопроекта на рассмотрение после саммита Трампа и Путина в Будапеште.
