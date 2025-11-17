ua en ru
Трамп анонсировал санкции против стран, ведущих бизнес с Россией: кто попадет в список

США, Понедельник 17 ноября 2025 08:00
Трамп анонсировал санкции против стран, ведущих бизнес с Россией: кто попадет в список Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы работают над введением санкций против стран, которые имеют торговые отношения с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Анонсированные санкции будут касаться любых стран, которые торгуют с Россией. Над соответствующим законопроектом сейчас работает Республиканская партия США.

"Как вы знаете, я предложил, чтобы любая страна, которая ведет бизнес с Россией, подверглась очень строгим санкциям", - заявил Трамп.

Президент США не рассказал подробности о законопроекте, зато намекнул, какая из стран может оказаться под санкциями одной из первых.

"В этот список могут добавить Иран", - отметил Дональд Трамп.

Законопроект о санкциях США

РБК-Украина писало о том, что в апреле сенатор-республиканец Линдси Грэм, демократ Ричард Блюменталь и еще более 80 законодателей подали в Конгресс законопроект о введении 500% пошлин на импорт в США товаров из стран, покупающих российские нефть, нефтепродукты, природный газ или уран.

Документ призван ослабить экономику России и склонить российского диктатора Владимира Путина к переговорам о завершении войны в Украине.

Однако 21 октября рассмотрение этого законопроекта Верхняя палата американского Конгресса отложила. Причиной стал запланированный саммит президентов Дональда Трампа и России Владимира Путина в Будапеште.

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун тогда пообещал, что примет решение о вынесении законопроекта на рассмотрение после саммита Трампа и Путина в Будапеште.

Подробнее о том, что Линдси Грэм предлагает Трампу - в материале РБК-Украина.

