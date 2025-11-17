Трамп анонсировал санкции против стран, ведущих бизнес с Россией: кто попадет в список

Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы работают над введением санкций против стран, которые имеют торговые отношения с Россией.

Анонсированные санкции будут касаться любых стран, которые торгуют с Россией. Над соответствующим законопроектом сейчас работает Республиканская партия США.

"Как вы знаете, я предложил, чтобы любая страна, которая ведет бизнес с Россией, подверглась очень строгим санкциям", - заявил Трамп.

Президент США не рассказал подробности о законопроекте, зато намекнул, какая из стран может оказаться под санкциями одной из первых.

"В этот список могут добавить Иран", - отметил Дональд Трамп.