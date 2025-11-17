ua en ru
Пн, 17 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина получит газ из Греции и возобновит переговоры с РФ: новости за выходные

Понедельник 17 ноября 2025 06:30
UA EN RU
Украина получит газ из Греции и возобновит переговоры с РФ: новости за выходные Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал газовую сделку с Грецией. Дроны снова ударили по НПЗ и не только в России, а мирные переговоры между Киевом и Москвой вновь могут быть в Турции.

Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.

Поставки газа из Греции

Владимир Зеленский прибыл в Грецию и сообщил, что страны договорились о создании нового энергетического маршрута. Он обеспечит поставки газа в Украину через вертикальный энергетической коридор от греческого Александруполиса до Одессы.

Греческий оператор природного газа DEPA уточнил, что договоренности с "Нафтогаз Украины" рассчитаны на первый квартал 2026 года. Поставки газа ожидаются в январе.

"Зимнюю поддержку" запросили миллионы украинцев

Президент Украины рассказал, что с начала запуска программы "Зимняя поддержка" заявку на выплату подали более 2,5 млн украинцев. Из них более 300 тысяч - заявки на детей. Такое количество запросов было всего лишь за одни сутки.

Также Владимир Зеленский напомнил, что с 18 ноября заработает возможность подачи заявок через "Укрпочту".

Перезагрузка энергетической сферы Украины

Глава государства анонсировал запуск комплексной очистки о обновления системы управления энергетической сферой Украины.

Это произошло после того, как неделей ранее, 10 ноября, НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему государственной компании "Энергоатом".

В частности, Зеленский сообщил, что Кабмину поручено подать в парламент законопроект по обновлению состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Кроме того, планируется обновление руководства Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственной инспекции энергетического надзора.

Новые удары по РФ

В ночь на 15 ноября Силы обороны Украины нанесли серии высокоточных ударов по военным и инфраструктурным объектам РФ. Под ударом оказался Рязанский НПЗ, радиолокационная станция "Небо-У" в оккупированном Крыму, и военный эшелон в районе Токмака на оккупированной части Запорожской области.

В воскресенье в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны поразили Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области РФ. В районе цели возникли пожары.

Также украинские силы уничтожили базу хранения беспилотников подразделения "Рубикон" и перекачивающую станцию горюче-смазочных материалов на временно оккупированной территории Донецкой области.

Украина и РФ возобновят обмен пленными

Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что Украина и Россия снова начнут обмен пленными. Стороны согласились активировать стамбульские договоренности и, как ожидается, в ближайшее время будет освобождены 1200 украинцев.

В тот же день, в воскресенье, глава МИД Турции Хакан Фидан сказал, война между Украиной и РФ в конце концов завершится переговорами. Он подчеркнул, что переговоры должны быть именно в Турции, так как их страна являются единственным приемлемым местом для обеих сторон.

Украина рвется на ЧМ-2026

Сборная Украины провела решающий поединок квалификации чемпионата мира-2026 против команды Исландии. Счет составил -2:0.

Так как украинская команда финишировала в группе на втором месте - она получила право сыграть в плей-офф. Но чтобы попасть на главное футбольное событие следующего года - нужно будет одолеть еще двух соперников. Эти игры уже пройдут весной 2026 года, а соперники будут определены в четверг, 20 ноября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Греция Футбол Газ Война в Украине
Новости
Зеленский: наши ТЭС и добыча газа стали мишенями для ракет и дронов РФ
Зеленский: наши ТЭС и добыча газа стали мишенями для ракет и дронов РФ
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт