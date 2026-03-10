ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Освобождена почти вся территория Днепропетровской области, - Генштаб

09:48 10.03.2026 Вт
2 мин
Это спланированная наступательная операция
aimg Ірина Глухова aimg Ульяна Безпалько
Освобождена почти вся территория Днепропетровской области, - Генштаб Фото иллюстративное: в Генштабе заявили об освобождении почти всей Днепропетровской области (Getty Images)

Украинские военные проводят спланированную наступательную операцию на Александровском направлении. В рамках этих действий уже удалось освободить почти всю территорию Днепропетровской области.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-майор Александр Комаренко.

Читайте также: Контратаки ВСУ на юге могут сорвать наступление РФ весной и летом, - ISW

По его словам, наступательные действия осуществляются силами десантно-штурмовых и штурмовых войск при поддержке механизированных бригад, которые обороняют это направление.

"Это спланированная наступательная операция, которая прошла все процедуры утверждения, согласования, согласования и т.д.", - заявил он.

На уточняющий вопрос, можно ли эти действия называть наступательной операцией, Комаренко ответил утвердительно.

"Да, конечно. Повторюсь, формы ведения войны меняются. Другое наполнение операций, боев, боевых действий", - сказал он.

Промежуточные результаты операции

По словам начальника Генштаба, украинские военные уже освободили более 400 квадратных километров территории. На несколько меньшей площади также проведена зачистка тыловых районов от вражеских групп, которые смогли туда проникнуть.

"Освобождена почти вся территория Днепропетровской области. Осталось доработать три небольших населенных пункта и еще два - зачистить. Кстати, благодаря этим активным действиям в феврале имеем положительную динамику - освобождено больше территории, чем потеряно", - рассказал он.

Почему российские войска пытались прорваться в область

Комаренко также объяснил, почему российские войска пытались продвинуться в сторону Днепропетровской области.

Как рассказал генерал-майор, противник пытался продолжить наступление и создать так называемую буферную зону.

"Их руководство же постоянно рассказывает, что им нужен весь Донбасс и буферная зона. Их цель заключалась в создании буферной зоны в Днепропетровской области - такое у них было намерение, замысел", - пояснил он.

Ситуация на Александровском направлении

Первыми о контрнаступлении ВСУ на стыке Днепропетровской и Запорожской областей заявили российские "военкоры", распространяя панические сообщения в своих пабликах. В Силах обороны Юга впоследствии разъяснили реальную ситуацию на фронте.

Также, стало известно, что Десантно-штурмовые войска ВСУ проводят активную операцию на Александровском направлении. Ее основная цель - сорвать планы России по продвижению в Днепропетровской и Запорожской областях.

Ключевые успехи этой операции впоследствии раскрыл главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

