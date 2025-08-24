ua en ru
Норвегия выделяет около 700 млн долларов на системы Patriot для Украины

Воскресенье 24 августа 2025 10:40
Норвегия выделяет около 700 млн долларов на системы Patriot для Украины Фото: Норвегия выделяет около 700 млн долларов на системы Patriot (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Норвегия вместе с Германией поставляет в Украину системы Patriot и радарные комплексы, чтобы защитить гражданское население и военную инфраструктуру от атак РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление правительства страны.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Штере сообщил, что страна выделяет около 7 миллиардов норвежских крон (примерно 695,7 млн долларов) на укрепление противовоздушной обороны Украины.

По его словам, вместе с Германией Норвегия обеспечивает поставки мощных систем ПВО, чтобы поддержать Украину в борьбе за защиту территории и гражданского населения от российских воздушных атак.

Норвегия и Германия оплачивают две системы Patriot с ракетами.

Кроме того, Осло вносит вклад в приобретение радаров противовоздушной обороны от немецкого производителя Hensoldt и систем ПВО от компании Kongsberg.

Министр обороны Норвегии Туре Сандвик подчеркнул важность ПВО для защиты как гражданских, так и военных объектов.

"Противовоздушная оборона также имеет решающее значение для защиты военных частей и инфраструктуры. Сейчас мы объединяем усилия с Германией, чтобы еще больше усилить усилия", - Сандвик.

США и союзники усиливают ПВО Украины

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о передаче Украине систем ПВО Patriot за счет союзников по НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин готов передать два комплекса Patriot. Но только при условии быстрой замены оборудования.

Так, Германия 1 августа этого года анонсировала передачу Украине двух систем Patriot. Речь идет о поставке сначала пусковых установок на первом этапе. После чего на втором этапе Берлин в течение следующих 2-3 месяцев передаст другие элементы к системам.

