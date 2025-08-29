Франция и Германия предоставят Украине больше систем ПВО

Франция и Германия предоставят Украине больше систем противовоздушной обороны и будут теснее работать в сфере безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian и AFP .

Также отмечается, что "несмотря на интенсивные международные дипломатические усилия, Россия не проявляет намерения прекратить свою войну агрессии против Украины".

"Франция и Германия предоставят Украине дополнительную противовоздушную оборону", - говорится в заявлении.

В отношении Украины содержится обязательство предоставить больше систем противовоздушной обороны.

Совместное заявление содержит обязательства начать стратегический диалог по ядерному сдерживанию и более широкой связи политики безопасности двух стран.

Как сообщается, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон сделали заявление по итогам 25-го франко-германского Совета министров в Тулоне.

Системы ПВО для Украины

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о передаче Украине систем ПВО Patriot за счет союзников по НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин готов передать два комплекса Patriot. Но только при условии быстрой замены оборудования.

Так, Германия 1 августа этого года анонсировала передачу Украине двух систем Patriot. Речь идет о поставке сначала пусковых установок на первом этапе. После чего на втором этапе Берлин в течение следующих 2-3 месяцев передаст другие элементы к системам.

Также Норвегия выделила около 700 млн долларов на системы Patriot для Украины.