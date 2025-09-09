ua en ru
Германия начала передачу Украине двух новых систем Patriot, - Писториус

Вторник 09 сентября 2025 18:20
Германия начала передачу Украине двух новых систем Patriot, - Писториус Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Германия находится в процессе поставки Украине двух полных систем противовоздушной обороны Patriot.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил во время заседания "Рамштайна".

По его словам, кроме постоянных поставок систем вооружения и боеприпасов Украине, "Германия находится в процессе поставки двух полных систем Patriot в Украину".

"Первые пусковые установки уже переданы Украине", - отметил Писториус.

Он также поблагодарил Норвегию за то, что она "согласилась взять на себя половину стоимости этих двух систем Patriot".

"Вместе с нашими американскими союзниками мы делаем возможной быструю замену систем Patriot", - добавил глава Минобороны Германии.

Системы ПВО для Украины

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о передаче Украине систем ПВО Patriot за счет союзников по НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин готов передать два комплекса Patriot. Но только при условии быстрой замены оборудования.

Так, Германия 1 августа этого года анонсировала передачу Украине двух систем Patriot. Речь идет о поставке сначала пусковых установок на первом этапе. После чего на втором этапе Берлин в течение следующих 2-3 месяцев передаст другие элементы к системам.

Также Норвегия выделила около 700 млн долларов на системы Patriot для Украины.

Недавно стало известно, что Франция и Германия предоставят Украине больше систем противовоздушной обороны.

