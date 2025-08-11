Украина и Германия обсудили сроки поступления систем ПВО Patriot: что известно
Украина и Германия обсудили сроки поставок систем ПВО Patriot и перспективы совместного производства вооружений. Стороны подчеркнули важность своевременного выполнения контрактов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.
Заместитель Министра обороны Украины Сергей Боев и атташе по вопросам обороны при посольстве Германии полковник Торстен Фрис обсудили актуальный статус оборонных контрактов между странами.
Главной темой переговоров стали поставки систем ПВО Patriot - условия, сроки и приоритеты поставок в Украину.
Стороны также наработали механизмы налаживания прямой коммуникации между министерствами обороны для оперативного решения вопросов.
"Для Украины критически важно время и понимание поставок и выполнения договоренностей. Это позволяет четко планировать военные операции и защиту гражданского населения и инфраструктуры", - заявил Сергей Боев.
Во время встречи обсудили сроки выполнения контрактов на поставку боеприпасов, ракет для противоракетной обороны и дальнобойных средств, а также возможность продолжения и расширения сотрудничества.
Отдельное внимание уделили развитию совместных предприятий, их финансированию и наращиванию производственных возможностей для поддержки оборонных нужд Украины.
Patriot для Украины
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал передачу Украине систем ПВО Patriot за счет союзников по НАТО. Он заявил, что Киев получит 17 комплексов.
На встрече Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" участники пообещали помощь в усилении ПВО.
Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что его страна готова передать два комплекса Patriot. Он предупредил, что это возможно при условии их быстрой замены.
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс также объявил, что его страна готова внести существенный вклад в передачу Украине американских систем.
А 22 июля канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что Берлин и Норвегия сделают "важный вклад".