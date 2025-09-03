Зеленский договорился о дополнительной системе ПВО от нордических стран и Балтии

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен.

"Также говорили об усилении противовоздушной обороны Украины, ведь это непосредственно спасает жизни. И вместе с партнерами из нордических стран и из Балтии мы должны обеспечить дополнительную систему и защиту накануне зимы", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что Украине необходимо иметь достаточно возможностей для того, чтобы защититься от российских атак.

"Путин надеется, что зима будет убивать наших людей там, куда не дотягиваются его войска. Мы не можем этого допустить, здесь ПВО имеет очень важное значение", - подчеркнул президент.