ua en ru
Ср, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский договорился о дополнительной системе ПВО от нордических стран и Балтии

Среда 03 сентября 2025 16:33
UA EN RU
Зеленский договорился о дополнительной системе ПВО от нордических стран и Балтии Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украина накануне зимы получит дополнительную систему противовоздушной обороны от нордических стран и Балтии.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен.

"Также говорили об усилении противовоздушной обороны Украины, ведь это непосредственно спасает жизни. И вместе с партнерами из нордических стран и из Балтии мы должны обеспечить дополнительную систему и защиту накануне зимы", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что Украине необходимо иметь достаточно возможностей для того, чтобы защититься от российских атак.

"Путин надеется, что зима будет убивать наших людей там, куда не дотягиваются его войска. Мы не можем этого допустить, здесь ПВО имеет очень важное значение", - подчеркнул президент.

Системы ПВО для Украины

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о передаче Украине систем ПВО Patriot за счет союзников по НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин готов передать два комплекса Patriot. Но только при условии быстрой замены оборудования.

Так, Германия 1 августа этого года анонсировала передачу Украине двух систем Patriot. Речь идет о поставке сначала пусковых установок на первом этапе. После чего на втором этапе Берлин в течение следующих 2-3 месяцев передаст другие элементы к системам.

Также Норвегия выделила около 700 млн долларов на системы Patriot для Украины.

Кроме того, недавно стало известно, что Франция и Германия предоставят Украине больше систем противовоздушной обороны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Балтика Дания ПВО Помощь Украине Военная помощь Война в Украине
Новости
Зеленский прибыл с визитом в Данию
Зеленский прибыл с визитом в Данию
Аналитика
Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике