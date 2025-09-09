ua en ru
Ракеты и 10 Patriot: Шмыгаль назвал срочные потребности Украины для защиты энергетики

Вторник 09 сентября 2025 18:53
Ракеты и 10 Patriot: Шмыгаль назвал срочные потребности Украины для защиты энергетики Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украине срочно нужно дополнительно 10 зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также ракеты к ним и других систем ПВО. Поскольку Россия планирует дальнейшие удары по украинской энергетической системе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль во время заседания "Рамштайн".

"Сегодня, три часа назад, Путин нанес удар по селу Яровая в Донецкой области, прямой удар по группе пенсионеров, которые пришли за пенсиями. На данный момент погибло более 20 человек. Вчера Россия начала зимний террор, разрушив крупнейшую в Киевской области ТЭС, 49 дронов", - рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что ответ Украины должен основываться на силе.

"Для Украины критически важно активно внедрять следующие инициативы. Во-первых, нам нужен четкий график регулярного финансирования и поставок пакетов вооружения", - сказал министр.

Глава Минобороны подчеркнул, что Украина нуждается в 6 млрд долларов на финансирование производства беспилотников, перехватчиков для защиты и гражданского населения и инфраструктуры, а также FPV-дронов для удержания линии фронта.

"К сожалению, мы можем потерять свое преимущество в FPV на передовой", - отметил он.

Шмыгаль снова призвал союзников предусмотреть 60 млрд долларов в бюджете на 2026 год "для защиты Европы и Украины".

По его словам, Украина будет продолжать выплачивать 100% бюджета на различные нужды, но "нам нужна поддержка и участие партнеров".

"Нам все еще нужно дополнительно 10 систем Patriot и ракеты для систем Patriot, SAMP-T, NASAMS, IRIS-T и Hawk. Это срочно, поскольку Россия планирует дальнейшие удары по нашей энергетической системе и инфраструктуре", - подчеркнул глава Минобороны.

"Рамштайн"

Напомним, сегодня, 9 сентября, в Лондоне проходит 30-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

На онлайн-заседании, в частности, присутствуют министр обороны Великобритании Джон Гили, министр обороны Германии Борис Писториус, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, ключевая задача Украины - обеспечить бесперебойную военную и финансовую помощь, усиление ПВО и развитие совместных производств оборонно-промышленного комплекса.

"Для этого проведем ряд переговоров с членами правительства стран-партнеров, а также с частными производителями. Ожидаем усиления поддержки и начала новых проектов для укрепления безопасности Украины и всей Европы", - отметил глава Минобороны.

В ходе заседания уже стало известно, что Великобритания в течение года будет финансировать производство тысячи дронов большой дальности для украинских военных.

А Германия находится в процессе поставки Украине двух полных систем противовоздушной обороны Patriot.

Более 20 погибших. РФ сбросила бомбу во время выдачи пенсий в Донецкой области, - Зеленский
