ua en ru
Пн, 15 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украина ожидает от США решения по поставкам Patriot, - Зеленский

Понедельник 15 сентября 2025 20:27
UA EN RU
Украина ожидает от США решения по поставкам Patriot, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина ожидает от Соединенных Штатов Америки решения о поставках систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Как рассказал Зеленский, сегодня он заслушал доклад министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"На пятницу ожидаю все детали, ключевые расчеты и доклад по решениям. Предметно - с программой PURL, которая дает нам возможность покупать американское оружие", - отметил президент.

По его словам, более чем 2 млрд долларов уже в программе, еще 1,5 млрд объявлены. Украина ждет этих поступлений и, соответственно, поставки оружия.

"И многое зависит от партнеров - хорошая динамика с Европой, мы ожидаем решений от США. В частности, по Patriot - это очень важно. Мы предложили Америке купить необходимое количество систем. На столе и наше предложение по дронам", - добавил Зеленский.

Системы ПВО для Украины

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о передаче Украине систем ПВО Patriot за счет союзников по НАТО. Речь идет о программе PURL.

Так, Германия 1 августа анонсировала передачу Украине двух систем Patriot. Речь идет о поставке сначала пусковых установок на первом этапе. После чего на втором этапе Берлин в течение следующих 2-3 месяцев передаст другие элементы к системам.

На днях стало известно, что Германия начала передачуУкраине двух новых систем Patriot.

А Норвегия выделила около 700 млн долларов на системы Patriot для Украины.

Кроме того, недавно стало известно, что Франция и Германия предоставят Украине больше систем противовоздушной обороны.

Также Украина накануне зимы получит дополнительную систему ПВО от нордических стран и Балтии.

По словам министра обороны Дениса Шмыгаля, Украине срочно нужно дополнительно 10 зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также ракеты к ним и других систем ПВО. Поскольку Россия планирует дальнейшие удары по украинской энергетической системе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки ПВО Помощь Украине Военная помощь
Новости
Стал ли выезд мужчин 18-22 лет за границу массовым: что говорят в ГПСУ
Стал ли выезд мужчин 18-22 лет за границу массовым: что говорят в ГПСУ
Аналитика
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"