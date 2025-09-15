Украина ожидает от США решения по поставкам Patriot, - Зеленский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Как рассказал Зеленский, сегодня он заслушал доклад министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"На пятницу ожидаю все детали, ключевые расчеты и доклад по решениям. Предметно - с программой PURL, которая дает нам возможность покупать американское оружие", - отметил президент.

По его словам, более чем 2 млрд долларов уже в программе, еще 1,5 млрд объявлены. Украина ждет этих поступлений и, соответственно, поставки оружия.

"И многое зависит от партнеров - хорошая динамика с Европой, мы ожидаем решений от США. В частности, по Patriot - это очень важно. Мы предложили Америке купить необходимое количество систем. На столе и наше предложение по дронам", - добавил Зеленский.