Украина - самая жаркая в Европе: какая погода будет 7 мая и куда придут дожди с грозами

12:04 06.05.2026 Ср
2 мин
Вскоре ветер местами может быть опасным - достигать штормовых значений
aimg Ирина Костенко
На смену почти летнему солнцу могут прийти майские грозы (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня и завтра Украину можно считать самой жаркой страной Европы. Однако "на горизонте" - очередные погодные изменения в некоторых областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Чего ждать от погоды в Украине 7 мая

Согласно информации эксперта, завтра (7 мая), в Украине "все еще будет жарко".

"В течение дня +22+28 градусов", - уточнила Диденко.

Она напомнила также, что "сегодня и завтра Украина - самая жаркая страна Европы".

При этом 7 мая (в четверг) в западных областях Украины вероятны дожди с грозами.

Прогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

"На остальной территории - удержится сухая погода", - добавила синоптик.

Она сообщила также, что завтра юго-западный ветер в западных областях "будет сильным" и может даже "достигать штормовых значений".

Исходя из карты, обнародованной на официальном портале Украинского гидрометеорологического центра, температура воздуха ночью местами может достигать отметки +15°С.

Прогноз погоды по Украине на 7 мая (скриншот: meteo.gov.ua)

Какая погода ожидается в Киеве

В Киеве 7 мая, по информации Диденко, осадков не предвидится.

Максимальная температура воздуха днем составит +25 градусов.

Между тем юго-западный ветер - будет порывистым.

График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ также свидетельствует о том, что в течение 7 мая осадков в столице не будет.

Температура ночью составит около +14°С.

При этом позже в течение недели температурные показатели в столице несколько снизятся. А с 8 мая город ненадолго "накроют" осадки.

График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

"В дальнейшем дождей с грозами станет больше, температура воздуха снизится. Только в восточной части еще останется очень теплая погода", - подытожила специалист.

