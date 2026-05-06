Украина - самая жаркая в Европе: какая погода будет 7 мая и куда придут дожди с грозами
Сегодня и завтра Украину можно считать самой жаркой страной Европы. Однако "на горизонте" - очередные погодные изменения в некоторых областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Чего ждать от погоды в Украине 7 мая
Согласно информации эксперта, завтра (7 мая), в Украине "все еще будет жарко".
"В течение дня +22+28 градусов", - уточнила Диденко.
Она напомнила также, что "сегодня и завтра Украина - самая жаркая страна Европы".
При этом 7 мая (в четверг) в западных областях Украины вероятны дожди с грозами.
"На остальной территории - удержится сухая погода", - добавила синоптик.
Она сообщила также, что завтра юго-западный ветер в западных областях "будет сильным" и может даже "достигать штормовых значений".
Исходя из карты, обнародованной на официальном портале Украинского гидрометеорологического центра, температура воздуха ночью местами может достигать отметки +15°С.
Какая погода ожидается в Киеве
В Киеве 7 мая, по информации Диденко, осадков не предвидится.
Максимальная температура воздуха днем составит +25 градусов.
Между тем юго-западный ветер - будет порывистым.
График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ также свидетельствует о том, что в течение 7 мая осадков в столице не будет.
Температура ночью составит около +14°С.
При этом позже в течение недели температурные показатели в столице несколько снизятся. А с 8 мая город ненадолго "накроют" осадки.
"В дальнейшем дождей с грозами станет больше, температура воздуха снизится. Только в восточной части еще останется очень теплая погода", - подытожила специалист.
