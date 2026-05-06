Україна - найспекотніша в Європі: яка погода буде 7 травня й куди прийдуть дощі з грозами
Сьогодні та завтра Україну можна вважати найспекотнішою країною Європи. Проте "на горизонті" - чергові погодні зміни у деяких областях.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Чого чекати від погоди в Україні 7 травня
Згідно з інформацією експерта, завтра (7 травня), в Україні "все ще буде спекотно".
"Протягом дня +22+28 градусів", - уточнила Діденко.
Вона нагадала також, що "сьогодні та завтра Україна - найспекотніша країна Європи".
При цьому 7 травня (у четвер) у західних областях України ймовірні дощі з грозами.
Прогноз погоди від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
"На решті території - втримається суха погода", - додала синоптик.
Вона повдіомила також, що завтра південно-західний вітер у західних областях "буде сильним" і може навіть "досягати штормових значень".
Виходячи з карти, оприлюденої на офіційному порталі Українського гідрометеорологічного центру, температура повітря вночі місцями може сягати позначки +15°С.
Прогноз погоди по Україні на 7 травня (скриншот: meteo.gov.ua)
Яка погода очікується у Києві
У Києві 7 травня, за інформацією Діденко, опадів не передбачається.
Максимальна температура повітря вдень становите +25 градусів.
Тим часом південно-західний вітер - буде рвучким.
Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ також свідчить про те, що впродовж 7 травня опадів у столиці не буде.
Температура вночі становитиме близько +14°С.
При цьому пізніше впродовж тижня температурні показники у столиці дещо знизяться. А з 8 травня місто ненадовго "накриють" опади.
Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
"Надалі дощів з грозами побільшає, температура повітря знизиться. Лише в східній частині ще залишиться дуже тепла погода", - підсумувала спеціаліст.
