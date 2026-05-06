Україна - найспекотніша в Європі: яка погода буде 7 травня й куди прийдуть дощі з грозами

12:04 06.05.2026 Ср
Невдовзі вітер місцями може бути небезпечним - досягати штормових значень
aimg Ірина Костенко
На зміну майже літньому сонцю можуть прийти травневі грози (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні та завтра Україну можна вважати найспекотнішою країною Європи. Проте "на горизонті" - чергові погодні зміни у деяких областях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Чого чекати від погоди в Україні 7 травня

Згідно з інформацією експерта, завтра (7 травня), в Україні "все ще буде спекотно".

"Протягом дня +22+28 градусів", - уточнила Діденко.

Вона нагадала також, що "сьогодні та завтра Україна - найспекотніша країна Європи".

При цьому 7 травня (у четвер) у західних областях України ймовірні дощі з грозами.

Україна - найспекотніша в Європі: яка погода буде 7 травня й куди прийдуть дощі з грозамиПрогноз погоди від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

"На решті території - втримається суха погода", - додала синоптик.

Вона повдіомила також, що завтра південно-західний вітер у західних областях "буде сильним" і може навіть "досягати штормових значень".

Виходячи з карти, оприлюденої на офіційному порталі Українського гідрометеорологічного центру, температура повітря вночі місцями може сягати позначки +15°С.

Україна - найспекотніша в Європі: яка погода буде 7 травня й куди прийдуть дощі з грозамиПрогноз погоди по Україні на 7 травня (скриншот: meteo.gov.ua)

Яка погода очікується у Києві

У Києві 7 травня, за інформацією Діденко, опадів не передбачається.

Максимальна температура повітря вдень становите +25 градусів.

Тим часом південно-західний вітер - буде рвучким.

Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ також свідчить про те, що впродовж 7 травня опадів у столиці не буде.

Температура вночі становитиме близько +14°С.

При цьому пізніше впродовж тижня температурні показники у столиці дещо знизяться. А з 8 травня місто ненадовго "накриють" опади.

Україна - найспекотніша в Європі: яка погода буде 7 травня й куди прийдуть дощі з грозамиГрафік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

"Надалі дощів з грозами побільшає, температура повітря знизиться. Лише в східній частині ще залишиться дуже тепла погода", - підсумувала спеціаліст.

Дрони РФ влучили в дитячий садок у центрі Сум (фото, відео)
15 років за "потрібну адресу". Репортаж із колонії, де сидять коригувальниці російських ракет
Юлія Акимова, Вероніка Марченко 15 років за "потрібну адресу". Репортаж із колонії, де сидять коригувальниці російських ракет