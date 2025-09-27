Украина может бойковать Паралимпиаду-2026 из-за восстановления прав россиян и белорусов: что известно прямо сейчас

В субботу, 27 сентября, на Генеральной ассамблее в Сеуле (Южная Корея) Международный паралимпийский комитет восстановил в правах Россию и Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Что произошло в Сеуле

Члены организации проголосовали против сохранения частичных отстранений России и Беларуси, которые действовали с 2023 года.

"Обе организации были частично отстранены еще в 2023 году за нарушение обязательств членов Международного паралимпийского комитета (МПК). Теперь же Национальные паралимпийские комитеты России и Беларуси возвращают себе все права и привилегии членства, предусмотренные уставом МПК", - говорится в официальном заявлении организации.

В комитете также отметили, что будут работать с представителями двух стран над практическими шагами для восстановления их деятельности.

Как голосовали

За полное отстранение российского НПК проголосовали 55 делегатов, против - 111, еще 11 воздержались.

За частичное отстранение проголосовали 77, против - 91, воздержались 8. Таким образом российский комитет вернул полное членство.

По Беларуси: за полное отстранение было 48 голосов, против - 119, воздержались 9.

За частичное отстранение - 63, против - 103, воздержались 10.

Для принятия любого решения необходимо большинство в 50% + 1 голос.

Что это означает для Украины

Паралимпийский комитет РФ уже заявил, что их спортсмены будут участвовать в Паралимпийских играх с флагом и гимном.

МПК отдельно не сообщил, позволяет ли решение выступление россиян и белорусов на международных турнирах под национальной символикой. Хотя "возвращение всех прав и привилегий" прямо указывает на это.

Данное решение ставит в непростую ситуацию украинских паралимпийцев. Ведь Министерство молодежи и спорта Украины запретило украинским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, где россияне и белорусы выступают под своими национальными флагами или используют национальную символику.

Из-за этого Украина уже бойкотировала чемпионаты мира 2023 и 2025 годов по дзюдо, национальная сборная по пляжному футболу не вышла на матч за 3-е место с белорусами в Евролиге.

Теперь подобное произойдет уже на ближайшей зимней Паралимпиаде, которая пройдет с 6 по 15 марта в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.