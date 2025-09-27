Україна може бойкувати Паралімпіаду-2026 через відновлення прав росіян та білорусів: що відомо прямо зараз

У суботу, 27 вересня, на Генеральній асамблеї у Сеулі (Південна Корея) Міжнародний паралімпійський комітет відновив у правах Росію та Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Що сталося в Сеулі

Члени організації проголосували проти збереження часткових відсторонень Росії та Білорусі, які діяли з 2023 року.

"Обидві організації були частково відсторонені ще у 2023 році за порушення зобов'язань членів Міжнародного паралімпійського комітету (МПК). Тепер же Національні паралімпійські комітети Росії та Білорусі повертають собі всі права та привілеї членства, передбачені статутом МПК", - йдеться в офіційній заяві організації.

У комітеті також зазначили, що працюватимуть із представниками двох країн над практичними кроками для відновлення їхньої діяльності.

Як голосували

За повне відсторонення російського НПК проголосували 55 делегатів, проти – 111, ще 11 утрималися.

За часткове відсторонення проголосували 77, проти – 91, утрималися 8. Таким чином російський комітет повернув повне членство.

Щодо Білорусі: за повне відсторонення було 48 голосів, проти – 119, утрималися 9.

За часткове відсторонення – 63, проти – 103, утрималися 10.

Для ухвалення будь-якого рішення необхідна більшість у 50% + 1 голос.

Що це означає для України

Паралімпійський комітет РФ вже заявив, що їхні спортсмени братимуть участь у Паралімпійських іграх з прапором і гімном.

МПК окремо не повідомив, чи дозволяє рішення виступ росіян та білорусів на міжнародних турнірах під національною символікою. Хоча "повернення всіх прав та привілеїв" прямо вказує на це.

Дане рішення ставить у непросту ситуацію українських паралімпійців. Адже Міністерство молоді та спорту України заборонило українським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях, де росіяни та білоруси виступають під своїми національними прапорами або використовують національну символіку.

Через це Україна вже бойкотувала чемпіонати світу 2023 та 2025 років з дзюдо, національна збірна з пляжного футболу не вийшла на матч за 3-тє місце з білорусами в Євролізі тощо.

Тепер подібне станеться вже на найближчій зимовій Паралімпіаді, яка пройде з 6 до 15 березня в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.