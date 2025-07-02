Евро-2026 по футзалу: министр молодежи и спорта Украины сделал заявление о бойкоте
Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный объяснил ситуацию относительно участия сборной Украины в Евро-2026 по футзалу, где будет также выступать белорусская команда - с государственной символикой своей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Чемпион".
Еще не исчерпали всех дипломатических инструментов
По словам Бедного, пока официальная позиция Украины заключается в том, что ситуация еще не исчерпана дипломатически, и работа в этом направлении продолжается.
"Мы еще не исчерпали всех дипломатических инструментов влияния. И будем продолжать принимать меры дальше. В частности, контактировать с нашими дипломатическими учреждениями через МИД. Нам важно убедить международную федерацию в своей позиции", - заявил министр.
Бедный также подчеркнул, что любые решения Украина будет принимать исключительно с учетом собственных национальных интересов.
"У нас есть время, чтобы побороться. Пока больше конкретики нет", - добавил он.
Конечная дата принятия решения
Министр отметил, что решение относительно участия Украины в турнире или возможного бойкота будет принято в оптимальный момент.
"Если вы увидите флаг Украины среди стран-участниц - значит, мы приняли соответствующее решение. Конечной даты нет. Мы не считаем себя ничем ограниченными".
Украина против допуска Беларуси и России
Бедный подтвердил, что позиция Украины остается принципиальной: Беларусь и Россия не должны участвовать в международных турнирах.
"Конечно, мы хотим, чтобы ни Беларусь, ни Россия вообще не были допущены к любым соревнованиям. Но, учитывая позицию МОК, более реалистичным выглядит вариант участия под нейтральным флагом. Хотя и это мы считаем недопустимым: нельзя давать арену для оправдания военного преступления", - сказал министр.
Евро-2026 по футзалу: что известно
Чемпионат Европы пройдет с 20 января по 7 февраля 2026 года. В нем примут участие 16 сборных. Сначала турнир должны были принимать Латвия и Литва. Однако, из-за выхода сборной Беларуси в финальную часть, УЕФА приняла решение расширить количество стран-хозяек. Таким образом, к ним присоединилась Словения.
Организация объяснила решение тем, что Латвия и Литва законодательно запрещают въезд гражданам России и Беларуси на свою территорию из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.
По новому регламенту, в Словении состоятся матчи двух из четырех групп, два четвертьфинала, а также - полуфиналы и финал.
Во время жеребьевки сборная Беларуси будет размещена в одной из групп, которые проведут матчи в Словении.
Сборная Украины успешно прошла квалификацию на Евро-2026. В то же время из-за участия Беларуси, которая выступает под национальной символикой, "сине-желтые" могут бойкотировать соревнования. Президент УАФ Андрей Шевченко ранее заявлял, что продолжаются переговоры с УЕФА относительно позиции Украины на этом турнире.
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