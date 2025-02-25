"Футбол выше политики": Чеферин хочет вернуть Россию в европейский спорт

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью функционера словенской газете Delo .

В частности Чеферин признался, что был "разочарован" тем, что попытка вернуть к соревнованиям российские юношеские сборные провалилась. Он считает, что эти "дети" не несут ответственности за политические решения своего государства, а спорт мог бы стать мостом для "взаимопонимания" и "разрушения стереотипов".

"Им по 17 лет. Эти дети не участвуют в выборах, они не поддерживают никакую власть, потому что они несовершеннолетние", - сказал Чеферин, добавив, что "важно дать молодым россиянам возможность увидеть, что европейские сверстники не являются их врагами".

По словам президента УЕФА, предложение вернуть РФ в европейский футбол столкнулось с жесткой критикой со стороны политиков и СМИ, "особенно из левого политического спектра". Чеферин обвинил их в лицемерии и нежелании дать "детям общаться".

"На самом деле они не давали детям общаться. Политика порождает ненависть и нетерпимость из собственных интересов, в то же время выступая против них. Те, кто выступает против расизма, являются самыми большими расистами", - сказал он.

Александер выразил опасения, что такая агрессивная политизация может привести к усилению правых партий и ухудшению положения дискриминируемых групп.

На более оптимистичной ноте Чеферин высказался относительно будущего Евро-2027 среди молодежи до 21 года, которое совместно будут принимать Албания и Сербия. Он назвал это решение историческим и символическим, подчеркивая позитивные изменения в отношениях между этими странами.

"Я испытываю особую привязанность ко всем народам бывшей Югославии. Последние десятилетия были очень печальными. Но все Западные Балканы - это бомба замедленного действия", - отметил Чеферин.

При этом он подчеркнул важность спортивных инициатив для примирения и диалога в регионе.

"Интересно, что футбольные ассоциации Албании и Сербии при поддержке обоих правительств выразили желание организовать соревнования вместе, что является еще одним доказательством того, что спорт выше политики. Что спорт - это что-то хорошее. Это прекрасная возможность показать, что футбол выше повседневной политики", - подытожил Чеферин.

Кстати, УЕФА Чеферин возглавляет с 2016-го года. Сам он по образованию юрист. До назначения президентом УЕФА спортивный функционер был руководителем Футбольной ассоциации Словении. Среди наиболее нашумевших скандалов вокруг Чеферина прежде всего стоит вспомнить, как он выступал против создания Суперлиги. Тогда Чеферин обвинил ее организаторов в жадности и предательстве.

Кроме этого, главу УЕФА неоднократно обвиняли в мягкости по отношению к российскому футболу, а также в непрозрачности ведения финансовой деятельности Европейского футбольного Союза.