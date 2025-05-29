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Украина будет бойкотировать чемпионат мира по дзюдо: что стало причиной

Будапешт, Четверг 29 мая 2025 11:32
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Украина будет бойкотировать чемпионат мира по дзюдо: что стало причиной Фото: Сборная Украины по дзюдо (Федерация дзюдо Украины)
Автор: Андрей Костенко

Национальная команда Украины не будет участвовать в чемпионате мира по дзюдо 2025 года, который пройдет с 13 по 19 июня в венгерском Будапеште.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Федерации дзюдо Украины.

Против символики агрессоров

Причиной такого решения стало допущение белорусской команды к турниру с использованием государственной символики. Эту информацию подтвердила Международная федерация дзюдо (IJF) в ответе на запрос украинской стороны.

"IJF предана обеспечению того, чтобы спорт служил платформой для диалога, единства и понимания - строительства мостов, а не стен", - говорится в объяснении международной организации.

Украинская федерация осудила это решение и объявила об отказе от участия в соревнованиях.

"Федерация дзюдо Украины решительно осуждает решение IJF и считает его противоречащим базовым принципам справедливости, ответственности и солидарности в мировом спортивном движении. Мы убеждены, что участие спортсменов из стран-агрессоров под национальными символами - это не только политическая слепота, но и пренебрежение к жертвам войны и международного права", - говорится в заявлении отечественной федерации.

Федерация дзюдо Украины действует согласно приказу Министерства молодежи и спорта Украины от 26 июля 2023 года. Он запрещает участие в соревнованиях с представителями России или Беларуси, если те официально представляют свои государства.

Второй бойкот Украины

Это уже второй случай бойкота чемпионата мира со стороны Украины.

В 2023 году отечественная команда также пропустила турнир из-за допуска россиян и белорусов в нейтральном статусе. Последняя медаль украинцев на уровне ЧМ датирована 2022 годом, когда "бронзу" в весовой категории до 78 кг получила Елизавета Литвиненко.

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