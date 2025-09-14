ua en ru
Украина из-за бойкота подарила "бронзу" Евролиги по пляжному футболу белорусам

Виареджо, Воскресенье 14 сентября 2025 11:31
Украина из-за бойкота подарила "бронзу" Евролиги по пляжному футболу белорусам Сборная Украины по пляжному футболу (фото: Ассоциация пляжного футбола Украины)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины по пляжному футболу не выйдет на игру за третье место Евролиги-2025. Соперником "сине-желтых" должна была стать команда Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ассоциации пляжного футбола Украины.

Причина отказа от матча

Отказ от участия в матче обусловлен действующим приказом Министерства молодежи и спорта. Документ запрещает украинским командам и спортсменам выступать против представителей России и Беларуси, если те играют под национальной символикой.

Суперфинал Евролиги по пляжному футболу проходит в итальянском городе Виареджо. В полуфинале "сине-желтые" уступили сборной хозяев (1:4), тогда как белорусы проиграли испанцам - 3:6.

Из-за бойкота Украина официально заняла четвертое место на турнире и осталась без медалей. За титул в финале 14 сентября будут соревноваться Италия и Испания.

Украина из-за бойкота подарила &quot;бронзу&quot; Евролиги по пляжному футболу белорусам

Полуфинальный матч Италия - Украина (фото: Ассоциация пляжного футбола Украины)

Не первый бойкот

Подобные решения украинская команда принимает не впервые.

В 2023 году сборная отказалась от участия в Евролиге из-за присутствия белорусов, а позже снялась и с чемпионата мира-2024.

Похожей позиции придерживаются и другие страны: в 2024 году на матч против белорусов не вышла Эстония, а в июле 2025-го - Латвия.

Ранее министр молодежи и спорта Украины сделал заявление о бойкоте Евро-2026 по футзалу.

Также читайте, как президент УЕФА Александер Чеферин хочет вернуть Россию в европейский спорт.

