Украина инициирует Совет МАГАТЭ после массированной атаки России по энергосистеме

Украина обратилась к МАГАТЭ с требованием срочно созвать Совет управляющих после новой массированной атаки России по энергосистеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра энергетики Украины Николая Колесника.

Заместитель Министра энергетики сообщил, что ситуация в энергосистеме остается сложной после ночной атаки России. По его словам, минувшей ночью враг выпустил 45 ракет различных типов, из которых более 30 - баллистические и кассетные.

По словам Колесника, этот обстрел стал одним из технологически самых сложных, поскольку Россия целенаправленно поражает ключевые элементы технологической схемы энергосистемы, используя разведданные.

"Россия использует разведывательные данные для нанесения ударов именно по ключевым элементам технологической схемы энергосистемы", - подчеркнул заместитель министра.

Отдельно заместитель Министра обратил внимание на прицельные удары России по подстанциям, которые питают Хмельницкую АЭС и Ровенскую АЭС.

Повреждение этих линий заставляет атомную генерацию временно уменьшать производство, чтобы избежать риска аварийных ситуаций и каскадных отключений в системе.

Он отметил, что Минэнерго находится в постоянном контакте с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Украина обратилась в Агентство с требованием срочно созвать Совет управляющих. Целью является формирование механизмов по предотвращению атак России на критическую инфраструктуру и усиление международного давления по вопросам ядерной и радиационной безопасности", - отметили в Минэнерго.