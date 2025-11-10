Массовые ограничения по Киеву и регионам: графики отключений на 10 ноября

Сегодня, 10 ноября, по Киеву и большинству областей Украины будут действовать расширенные графики отключений света. Ограничения продлятся в течение суток и могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго и ДТЭК .

Сегодня в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений, как и раньше - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

В частности, в Киеве сегодня графики отключения света будут действовать так, что отсутствие электроснабжения на 30 минут может задеть почти все очереди одновременно.

ДТЭК показал, как будут действовать ограничения в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях:

По данным Укрэнерго, время и объем применения ограничений будут такими:

Графики почасовых отключений:

с 00:00 до 23:59 - объемом от 2 до 4 очередей.

Графики ограничения мощности:

с 00:00 до 23:59 - для промышленных потребителей.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - добавили в "Укрэнерго".

Кроме того, украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она есть.

Сумская область

Для сумчан и жителей области сегодня также будут действовать графики почасовых отключений. Согласно команде НЭК "Укрэнерго":

с 00:00 до 08:00 - 2,5 очереди;

с 08:00 до 22:00 - 4 очереди;

с 22:00 до 24:00 - 3 очереди.





Полтавская область

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 10 ноября введены графики отключения света:

с 00:00 по 8:00 в объеме 2,5 очереди,

с 8:00 до 22:00- 4 очереди,

с 22:00 до 24:00 - 3 очереди.

Харьковская область

По указанию НЭК "Укрэнерго" сегодня в Харьковской области также будут действовать графики почасовых отключений. Будут применяться одновременно от 2,5 до 4 очередей отключений.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 00:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;

1.2 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;

2.1 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;

2.2 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;

3.1 05:00-08:00; 12:00-18:00; 22:00-24:00;

3.2 05:00-08:00; 12:00-18:00; 22:00-24:00;

4.1 01:00-08:00; 12:00-18:00;

4.2 05:00-08:00; 12:00-18:00;

5.1 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00;

5.2 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00;

6.1 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00;

6.2 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00.

В то же время для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Черниговская область

По команде НЭК "Укрэнерго", 10 ноября будет действовать такой график почасовых отключений:

"Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться, поэтому просим следить за нашими официальными ресурсами", - отметили энергетики.

Житомирская область

Для жителей Житомирской области сегодня будет применен:

с 00.00 до 08.00 - 2,5 очереди;

с 08.00 до 19.00 - 3,5 очереди;

с 19.00 до 22.00 - 2,5 очереди;

с 22.00 до 24.00 - 2 очереди.

Кировоградская область

По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 10.11.2025 будет действовать следующий график почасовых отключений (ГПВ):

Очередь 1.1: 02-04, 06-08, 10-13, 14-16, 18-20, 22-24;

Очередь 1.2: 02-04, 06-08, 10-12, 13-16, 18-20, 22-24;

Очередь 2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24;

Очередь 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24;

Очередь 3.1: 02-04, 09-12, 14-16, 18-19;

Очередь 3.2: 06-09, 10-12, 14-16, 18-20;

Очередь 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 20-22;

Очередь 4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 15-18, 20-22;

Очередь 5.1: 04-06, 08-10, 11-14, 16-18;

Очередь 5.2: 00-02, 08-11, 12-14, 16-18, 20-22;

Очередь 6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-19, 20-22;

Очередь 6.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22.

ЧАО "Кировоградоблэнерго" в очередной раз напомнил о необходимости экономить электроэнергию и осознанно ее потреблять.

Николаевская область

В Николаеве также изменили график отключений электроэнергии.

В разрезе очередей предварительный прогноз выглядит так: