Массовые ограничения по Киеву и регионам: графики отключений на 10 ноября
Сегодня, 10 ноября, по Киеву и большинству областей Украины будут действовать расширенные графики отключений света. Ограничения продлятся в течение суток и могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго и ДТЭК.
Сегодня в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений, как и раньше - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.
В частности, в Киеве сегодня графики отключения света будут действовать так, что отсутствие электроснабжения на 30 минут может задеть почти все очереди одновременно.
ДТЭК показал, как будут действовать ограничения в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях:
По данным Укрэнерго, время и объем применения ограничений будут такими:
Графики почасовых отключений:
- с 00:00 до 23:59 - объемом от 2 до 4 очередей.
Графики ограничения мощности:
- с 00:00 до 23:59 - для промышленных потребителей.
"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - добавили в "Укрэнерго".
Кроме того, украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она есть.
Сумская область
Для сумчан и жителей области сегодня также будут действовать графики почасовых отключений. Согласно команде НЭК "Укрэнерго":
- с 00:00 до 08:00 - 2,5 очереди;
- с 08:00 до 22:00 - 4 очереди;
- с 22:00 до 24:00 - 3 очереди.
Полтавская область
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 10 ноября введены графики отключения света:
- с 00:00 по 8:00 в объеме 2,5 очереди,
- с 8:00 до 22:00- 4 очереди,
- с 22:00 до 24:00 - 3 очереди.
Харьковская область
По указанию НЭК "Укрэнерго" сегодня в Харьковской области также будут действовать графики почасовых отключений. Будут применяться одновременно от 2,5 до 4 очередей отключений.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение (ориентировочно):
- 1.1 00:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;
- 1.2 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;
- 2.1 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;
- 2.2 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;
- 3.1 05:00-08:00; 12:00-18:00; 22:00-24:00;
- 3.2 05:00-08:00; 12:00-18:00; 22:00-24:00;
- 4.1 01:00-08:00; 12:00-18:00;
- 4.2 05:00-08:00; 12:00-18:00;
- 5.1 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00;
- 5.2 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00;
- 6.1 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00;
- 6.2 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00.
В то же время для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.
Черниговская область
По команде НЭК "Укрэнерго", 10 ноября будет действовать такой график почасовых отключений:
"Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться, поэтому просим следить за нашими официальными ресурсами", - отметили энергетики.
Житомирская область
Для жителей Житомирской области сегодня будет применен:
- с 00.00 до 08.00 - 2,5 очереди;
- с 08.00 до 19.00 - 3,5 очереди;
- с 19.00 до 22.00 - 2,5 очереди;
- с 22.00 до 24.00 - 2 очереди.
Кировоградская область
По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 10.11.2025 будет действовать следующий график почасовых отключений (ГПВ):
- Очередь 1.1: 02-04, 06-08, 10-13, 14-16, 18-20, 22-24;
- Очередь 1.2: 02-04, 06-08, 10-12, 13-16, 18-20, 22-24;
- Очередь 2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24;
- Очередь 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24;
- Очередь 3.1: 02-04, 09-12, 14-16, 18-19;
- Очередь 3.2: 06-09, 10-12, 14-16, 18-20;
- Очередь 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 20-22;
- Очередь 4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 15-18, 20-22;
- Очередь 5.1: 04-06, 08-10, 11-14, 16-18;
- Очередь 5.2: 00-02, 08-11, 12-14, 16-18, 20-22;
- Очередь 6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-19, 20-22;
- Очередь 6.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22.
ЧАО "Кировоградоблэнерго" в очередной раз напомнил о необходимости экономить электроэнергию и осознанно ее потреблять.
Николаевская область
В Николаеве также изменили график отключений электроэнергии.
В разрезе очередей предварительный прогноз выглядит так:
- 1.1 - 00:00 - 02:00; 09:00 - 16:00; 19:30 - 22:30;
- 1.2 - 05:30 - 09:00; 12:30 - 16:00; 19:30 - 23:00;
- 2.1 - 07:30 - 12:30; 16:00 - 19:30; 23:00 - 00:00;
- 2.2 - 07:30 - 12:30; 16:00 - 19:30; 23:00 - 00:00;
- 3.1 - 00:00 - 05:30; 09:00 - 12:30; 16:00 - 19:30;
- 3.2 - 02:00 - 05:30; 09:00 - 16:00; 19:30 - 23:00;
- 4.1 - 02:00 - 05:30; 09:00 - 12:30; 16:00 - 19:30; 23:00 - 00:00;
- 4.2 - 02:00 - 09:00; 12:30 - 16:00; 19:30 - 23:00;
- 5.1 - 02:00 - 09:00; 12:30 - 16:00; 23:00 - 00:00;
- 5.2 - 00:00 - 02:00; 09:00 - 12:30; 16:00 - 23:00;
- 6.1 - 00:00 - 02:00; 05:30 - 09:00; 12:30 - 19:30;
- 6.2 - 00:00 - 02:00; 05:30 - 09:00; 12:30 - 19:30.
Обстрел Украины
Напомним, в ночь на 8 ноября россияне массово атаковали Украину, применяя для атак дроны и ракеты различных типов. Основной целью врага стала энергетическая инфраструктура страны.
В тот день Кременчуг полностью остался без света.
А в ПАО "Центрэнерго" сегодня проинформировали, что РФ осуществила самую массированную атаку по их ТЭС за все время войны. Из-за этого их две ТЭС остановились и пока не генерируют электроэнергию.
В результате атаки в ряде регионов были введены аварийные отключения света, а в Киеве дважды применялись экстренные.
Заметим, что со вчерашнего дня в Киеве для некоторых очередей уже трижды в день отключают свет.