Війна в Україні

Україна ініціює Раду МАГАТЕ після масованої атаки Росії по енергосистемі

Україна, Понеділок 10 листопада 2025 14:33
Україна ініціює Раду МАГАТЕ після масованої атаки Росії по енергосистемі Фото: генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна звернулася до МАГАТЕ з вимогою терміново скликати Раду керуючих після нової масованої атаки Росії по енергосистемі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра енергетики України Миколи Колісника.

Заступник Міністра енергетики повідомив, що ситуація в енергосистемі залишається складною після нічної атаки Росії. За його словами, минулої ночі ворог випустив 45 ракет різних типів, з яких понад 30 - балістичні та касетні.

За словами Колісника, цей обстріл став одним із технологічно найскладніших, оскільки Росія цілеспрямовано вражає ключові елементи технологічної схеми енергосистеми, використовуючи розвіддані.

"Росія використовує розвідувальні дані для нанесення ударів саме по ключових елементах технологічної схеми енергосистеми", - наголосив заступник міністра.

Окремо заступник Міністра звернув увагу на прицільні удари Росії по підстанціях, які живлять Хмельницьку АЕС і Рівненську АЕС.

Пошкодження цих ліній змушує атомну генерацію тимчасово зменшувати виробництво, щоб уникнути ризику аварійних ситуацій та каскадних відключень у системі.

Він зазначив, що Міненерго перебуває у постійному контакті з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

"Україна звернулася до Агентства з вимогою терміново скликати Раду керуючих. Метою є формування механізмів щодо запобігання атакам Росії на критичну інфраструктуру та посилення міжнародного тиску з питань ядерної та радіаційної безпеки", - зазначили в Міненерго.

Ситуація зі світлом

Нагадаємо, що у понеділок, 10 листопада, в енергосистемі України зберігається складна ситуація через наслідки російських обстрілів. Вдень "Укренерго" заявило про нові пошкодження об'єктів.

Варто зауважити, що у ніч на 8 листопада російські окупанти масовано атакували Україну, вдаривши по енергетичній інфраструктурі та житлових районах.

Тоді ж через російську атаку було запроваджено відключення світла в низці регіонів. Водночас через російський теракт усі ТЕС "Центренерго" зупинилися і не наразі не генерують електроенергію.

Зазначимо, що сьогодні по Києву та більшості областей України діятимуть розширені графіки відключень світла.

Детальніше про графіки відключення світла, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

МАГАТЕ АЕС Війна Росії проти України
