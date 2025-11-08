ua en ru
"Ноль генерации": самый массированный удар с начала войны остановил все ТЭС "Центрэнерго"

Суббота 08 ноября 2025 17:04
UA EN RU
"Ноль генерации": самый массированный удар с начала войны остановил все ТЭС "Центрэнерго" Фото: в компании заявили, что несмотря на атаки будут восстанавливать, ремонтировать и внедрять новую генерацию (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу, 8 ноября, все ТЭС "Центрэнерго" остановились и не пока не генерируют электроэнергию. Причиной стала самая массированная атака РФ, которую враг совершил этой ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ПАО "Центрэнерго".

"Самый массированный удар по нашим ТЭС с начала войны. Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту целились по тем же ТЭС, которые мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года", - говорится в сообщении.

В компании проинформировали, что ради безопасности молчали, но сделали все, чтобы украинцы пережили прошлую зиму со светом и теплом, и удачно был начат нынешний отопительный сезон.

Однако, не прошло и месяца от предыдущего удара, и сегодня ночью, россияне одновременно били по всей генерации. Теперь все ТЭС остановились и не генерируют электроэнергию.

"Станции в огне! Наши ТЭС - не военные объекты. Мы не производим оружие! У нас работают гражданские люди. Мы остановились... Сейчас - ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!", - сообщили в компании.

В то же время там добавили, что несмотря на более жестокие удары РФ, будут восстанавливать, ремонтировать и внедрять новую генерацию.

"Потому что другого выбора нет. Украина несокрушимая! Украинцев не сломать!", - резюмировали в ПАО "Центрэнерго".

Отметим, что "Центрэнерго" имеет три тепловые электростанции: Змиевскую, Трипольскую и Углегорскую. Но на данный момент остается две, так как Углегорская ТЭС временно находится в оккупации.

Массированный обстрел Украины

Напомним, что в ночь на 8 ноября россияне в очередной раз совершили комбинированную атаку по Украине. Враг применил для ударов беспилотники и ракеты различных типов, а целью РФ - стали объекты энергетической инфраструктуры.

Вследствие вражеской атаки в ряде регионов Украины были введены аварийные отключения света, а в Киеве дважды вводили экстренные отключения. Известно, что в столице увеличили графики отключений электроэнергии.

Больше всего от вражеского обстрела пострадал Кременчуг - город остался без света.

Более того, из-за повреждения энергообъектов некоторые поезда двигались с задержками, а через госграницу Украины на несколько часов приостановили пропуск операции. В частности, в базе данных таможни произошел сбой из-за вражеской атаки.

Подробнее о том, что известно о ночной атаке РФ - читайте в материале РБК-Украина.

