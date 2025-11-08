"Ноль генерации": самый массированный удар с начала войны остановил все ТЭС "Центрэнерго"

В субботу, 8 ноября, все ТЭС "Центрэнерго" остановились и не пока не генерируют электроэнергию. Причиной стала самая массированная атака РФ, которую враг совершил этой ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ПАО "Центрэнерго".

"Самый массированный удар по нашим ТЭС с начала войны. Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту целились по тем же ТЭС, которые мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года", - говорится в сообщении.

В компании проинформировали, что ради безопасности молчали, но сделали все, чтобы украинцы пережили прошлую зиму со светом и теплом, и удачно был начат нынешний отопительный сезон.

Однако, не прошло и месяца от предыдущего удара, и сегодня ночью, россияне одновременно били по всей генерации. Теперь все ТЭС остановились и не генерируют электроэнергию.

"Станции в огне! Наши ТЭС - не военные объекты. Мы не производим оружие! У нас работают гражданские люди. Мы остановились... Сейчас - ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!", - сообщили в компании.

В то же время там добавили, что несмотря на более жестокие удары РФ, будут восстанавливать, ремонтировать и внедрять новую генерацию.

"Потому что другого выбора нет. Украина несокрушимая! Украинцев не сломать!", - резюмировали в ПАО "Центрэнерго".

Отметим, что "Центрэнерго" имеет три тепловые электростанции: Змиевскую, Трипольскую и Углегорскую. Но на данный момент остается две, так как Углегорская ТЭС временно находится в оккупации.