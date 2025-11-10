ua en ru
Снова под вражеским ударом. "Укрэнерго" заявило о новых повреждениях объектов

Украина, Понедельник 10 ноября 2025 11:56
Снова под вражеским ударом. "Укрэнерго" заявило о новых повреждениях объектов Фото: энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу объектов (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

В понедельник, 10 ноября, в энергосистеме Украины сохраняется сложная ситуация из-за последствий российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

В большинстве областей продолжают действовать графики почасовых отключений света.

Погодные и технические условия

Потребление электроэнергии остается на высоком уровне. По данным "Укрэнерго", 9 ноября вечерний максимум использования был на 1,9% выше, чем в предыдущий день. Учитывая холодную погоду и повреждения энергообъектов, нагрузка на систему остается значительной.

Последствия обстрелов

В результате очередных атак РФ поврежден ряд энергетических объектов в нескольких регионах. Энергетики продолжают ликвидировать последствия массированных ракетно-дронных ударов, восстанавливая работу оборудования.

Ограничение потребления

До конца суток в большинстве регионов будут применяться графики почасовых отключений - от 2 до 4 очередей. Для промышленных предприятий и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.

"Укрэнерго" просит украинцев максимально ограничить пользование мощными электроприборами до конца суток и переносить энергоемкие процессы на ночное время, когда нагрузка на энергосистему меньше всего.

Обстрелы энергетики Украины

Стоит заметить, что в ночь на 8 ноября российские оккупанты в очередной раз массированно атаковали Украину, ударив по энергетической инфраструктуре и жилых районах.

Из-за теракта РФ было введено отключение света в ряде регионов. Также, как известно, из-за российского теракта все ТЭС "Центрэнерго" остановились и пока не генерируют электроэнергию.

Заметим, что со вчерашнего дня в Киеве для некоторых очередей уже трижды в день отключают свет.

