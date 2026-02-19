ua en ru
Украина и РФ достигли понимания, как будет работать прекращение огня, - CNN

Четверг 19 февраля 2026 08:02
UA EN RU
Украина и РФ достигли понимания, как будет работать прекращение огня, - CNN Фото: военные переговоры вселяли в чиновников осторожный оптимизм (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Эдуард Ткач

На трехсторонних переговорах между Украиной, США и Россией в Женеве был достигнут прогресс в вопросе механизма прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Читайте также: Пришли ли к согласию Украина и РФ в Женеве: эксклюзивные детали встречи и роль Мединского

"Военные чиновники... добились "постепенного, но значительного прогресса" в определении того, как будет работать прекращение огня", - сказал источник, знакомый с ходом переговоров.

Он добавил, что политические переговоры оставались "напряженными", в то время как военные переговоры вселяли в чиновников осторожный оптимизм.

В чем была задача военных переговорных групп

Как пишет CNN, военные переговоры проходили под руководством спецпредставителей Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а возглавляли их министр армии США Дэн Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич, он же командующий Европейским командованием США.

Одна из главных задач военных переговоров состояла в том, чтобы достигнуть согласия обеих сторон по ключевым условиям , которые будут использоваться уже в политических переговорах. Среди таких - практические условия прекращения огня и то, что будет считаться его нарушением.

Собеседник говорит, что в этом направлении был достигнут прогресс, хотя политические деятели еще должны будут дать окончательное соглашение.

Источник добавил, что как ожидается, еще одна встреча будет назначена в ближайшие несколько недель.

Переговоры в Женеве

Напомним, что 17-18 февраля в Женеве прошел очередной раунд трехсторонних мирных переговоров между Украиной, США и Россией.

Накануне встречи украинские власти официально анонсировали, что планируют поговорить о том, как будет работать мониторинговая миссия в случае прекращения огня. Также было сказано, что Киев поднимет тему энергетического перемирия.

После этих переговоров глава украинской делегации Кирилл Буданов сообщил, что "разговор был непростым, но важным".

Позже в МИД Украины анонсировали, что Киев и Москва уже договорились о новом раунде переговоров. Эту же договоренность подтвердил глава российской переговорной группы Владимир Мединский.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану уже анонсировал, что четвертый раунд переговоров снова будет в Швейцарии. Кроме того, он заявил, что хотел бы встречи до конца февраля.

Также украинский лидер написал в соцсетях, что стороны уже вышли бы на финальный этап, но Россия пытается затянуть переговоры.

Российская Федерация Украина Мирные переговоры Режим прекращения огня Война в Украине
