"Мы не можем просто уйти": Зеленский заявил о трех разных позициях по Донбассу

Четверг 19 февраля 2026 02:21
UA EN RU
"Мы не можем просто уйти": Зеленский заявил о трех разных позициях по Донбассу Фото: Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Владимир Зеленский заявил, что по итогам мирных переговоров в Женеве Украина и РФ продвинулись в вопросах по военному направлению. Однако в политических, касаемо Донбасса, у всех сторон разная позиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для британского журналиста Пирса Моргана.

Читайте также: Пришли ли к согласию Украина и РФ в Женеве: эксклюзивные детали встречи и роль Мединского

По словам Зеленского, по военному направлению стороны ближе к результату и к тому, что будет документ, где будут прописаны все детали того, "как можно или как необходимо осуществлять мониторинг сразу после прекращения огня".

"По политическому направлению все сложнее. У нас нет единой позиции - даже в трехстороннем формате. У нас три разные точки зрения по вопросу территорий", - говорит президент.

Он рассказал, что в 2025 году в ходе мирных переговоров в Саудовской Аравии США предложили прекратить огонь, остановиться по линии разграничения и решать территориальный вопрос исключительно дипломатическим путем.

Сейчас же стороны "немного вышли из той позиции", когда США сказали о необходимости говорить о свободной экономической зоне.

"Мы ответили: "Послушайте, мы придерживаемся той же американской позиции, которая была предложена в Саудовской Аравии... Поэтому моя позиция - я хочу поддержать любой формат, чтобы не прекращать диалог. Но это не значит, что я приму все", - пояснил Зеленский.

Глава государства отметил, что сейчас Россия предлагает Украине самостоятельно выйти из Донбасса, после чего война якобы закончится. Однако Киев не может на это пойти и не будет юридически признавать территории российскими.

"Мы не можем просто уйти. Как такое вообще возможно? Это наша территория. И та часть, которая сейчас оккупирована - тоже наша территория... Да, это временно оккупированные территории. Это очень болезненно для нас. Но давайте остановимся там, где мы находимся. И это уже большой компромисс", - заявил украинский лидер.

Почему важен Донбасс

На уточняющий вопрос, допускает ли Зеленский обстоятельства, при которых Украина уступит во время его президентского срока какую-либо территорию "с точки зрения суверенитета", он глава государства ответил следующее:

"Просто так отдать ее добровольно? Я не могу поддержать такую идею
И думаю, что даже в очень трудных обстоятельствах я не уверен, что наш народ будет к этому готов. Потому что, как вы сказали, десятки тысяч украинцев погибли, защищая эту часть Украины", - сказал президент.

Далее он подчеркнул, что Донбасс это не только речь о территориях, это речь о людях, ценностях, это часть независимости Украины, а также тут речь о стратегии, как защищать страну.

"Нам нужны гарантии безопасности, но даже имея все это, никто не может дать нам слово, что Путин не придет снова", - пояснил глава государства.

Резюмируя Зеленський добавил, что нужно думать о следующих поколениях, поэтому нельзя допустить, чтобы будущим правителям страны достался "пустой лист бумаги".

По словам президента, нужны сильные гарантии безопасности. В частности, от США, присутствие представителей Европы в Украине, а также украинская армия в размере 800 тысяч.

"И один из очень важных моментов - линии обороны. Поэтому когда мы говорим о безопасности, когда мы говорим о Донбассе, о Донецкой области, я также думаю как президент о линиях обороны, которые там очень сильны", - подытожил Зеленский.

Мирные переговоры

Напомним, что 17 и 18 февраля в Женеве состоялся третий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией.

После этих встреч в МИД Украины сообщили, что Киев и Москва уже договорились о следующем раунде переговоров. Однако дату и место пока не называли.

Идентичную информацию подтвердил также глава российской делегации Владимир Мединский. По его словам, переговоры будут "скоро".

Владимир Зеленский у себя в Telegram заявил, что хотел бы проведения следующего раунда переговоров с РФ до конца февраля. Также он сказал, что переговоры могли бы выйти уже на финальной этап, однако Москва пытается их затянуть.

