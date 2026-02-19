ua en ru
Україна і РФ досягли розуміння, як працюватиме припинення вогню, - CNN

Четвер 19 лютого 2026 08:02
Україна і РФ досягли розуміння, як працюватиме припинення вогню, - CNN Фото: військові переговори вселяли в чиновників обережний оптимізм (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Едуард Ткач

На тристоронніх переговорах між Україною, США і Росією в Женеві було досягнуто прогресу в питанні механізму припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Читайте також: Чи дійшли згоди Україна і РФ у Женеві: ексклюзивні деталі зустрічі та роль Мединського

"Військові чиновники... домоглися "поступового, але значного прогресу" у визначенні того, як буде працювати припинення вогню", - сказало джерело, знайоме з ходом переговорів.

Воно додало, що політичні переговори залишалися "напруженими", тоді як військові переговори вселяли в чиновників обережний оптимізм.

У чому було завдання військових переговорних груп

Як пише CNN, військові переговори відбувалися під керівництвом спецпредставників Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера, а очолювали їх міністр армії США Ден Дрісколл і генерал Алекс Грінкевич, він же командувач Європейським командуванням США.

Одне з головних завдань військових переговорів полягало в тому, щоб досягти згоди обох сторін щодо ключових умов, які будуть використовуватися вже в політичних переговорах. Серед таких - практичні умови припинення вогню і те, що вважатиметься його порушенням.

Співрозмовник каже, що в цьому напрямку було досягнуто прогресу, хоча політичні діячі ще повинні будуть дати остаточну угоду.

Джерело додало, що як очікується, ще одна зустріч буде призначена в найближчі кілька тижнів.

Новина доповнюється...

Російська Федерація Україна Мирні переговори Режим припинення вогню Війна в Україні
