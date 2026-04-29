Украина готовит новые обмены пленными, - Зеленский

Украина занимается подготовкой новых обменов пленными с РФ. Координационный штаб уже проработал нужные для обмена документы и списки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Он рассказал о результатах встречи с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными.

"Обсудили результаты обменов, которые уже состоялись в этом году, и подготовку следующих обменов. Надеемся, что сможем в ближайшее время встретить дома украинцев, которые сейчас в плену в России и на временно оккупированной территории", - говорится в заявлении президента.

По его словам, Коордштаб уже проработал необходимые для обмена документы, списки, и постоянно находится в коммуникации со страной-агрессором по таким гуманитарным вопросам.

"Помним обо всех наших людях, которые до сих пор в российской неволе: и о военных, и о гражданских. Отдельное внимание людям, которые оказались в плену еще до начала полномасштабного вторжения", - отметил Зеленский.

Он добавил, что целью является возвращение домой всех украинцев из неволи. Глава государства отметил, что происходит проверка по каждой фамилии, поскольку иногда человек считается без вести пропавшим, но на самом деле находится в лагерях в России.

"Важно сделать все, чтобы был прогресс по всем категориям пленных: журналисты, мэры городов и руководители общин, энергетики, наши воины - азовцы, морпехи, десантники и все остальные, по кому обменный процесс идет особенно сложно", - отметил президент.

Напомним, представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, что во время "пасхального обмена" Украина планировала вернуть большее количество людей, но страна-агрессор от этого отказалась.