Главная » Новости » Война в Украине

Украина готовит новые обмены пленными, - Зеленский

17:40 29.04.2026 Ср
2 мин
Все необходимые документы и списки уже готовы
aimg Валерий Ульяненко
Украина готовит новые обмены пленными, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)

Украина занимается подготовкой новых обменов пленными с РФ. Координационный штаб уже проработал нужные для обмена документы и списки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также: Ни Украина, ни РФ не имеют четкого пути к победе или миру, - NYT

Он рассказал о результатах встречи с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными.

"Обсудили результаты обменов, которые уже состоялись в этом году, и подготовку следующих обменов. Надеемся, что сможем в ближайшее время встретить дома украинцев, которые сейчас в плену в России и на временно оккупированной территории", - говорится в заявлении президента.

По его словам, Коордштаб уже проработал необходимые для обмена документы, списки, и постоянно находится в коммуникации со страной-агрессором по таким гуманитарным вопросам.

"Помним обо всех наших людях, которые до сих пор в российской неволе: и о военных, и о гражданских. Отдельное внимание людям, которые оказались в плену еще до начала полномасштабного вторжения", - отметил Зеленский.

Он добавил, что целью является возвращение домой всех украинцев из неволи. Глава государства отметил, что происходит проверка по каждой фамилии, поскольку иногда человек считается без вести пропавшим, но на самом деле находится в лагерях в России.

"Важно сделать все, чтобы был прогресс по всем категориям пленных: журналисты, мэры городов и руководители общин, энергетики, наши воины - азовцы, морпехи, десантники и все остальные, по кому обменный процесс идет особенно сложно", - отметил президент.

Напомним, представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, что во время "пасхального обмена" Украина планировала вернуть большее количество людей, но страна-агрессор от этого отказалась.

Отметим, в феврале Владимир Зеленский заявил, что россияне сейчас удерживают до 7 тысяч украинских военнопленных. В то же время в Украине насчитывается 4 тысячи пленных оккупантов.

Кроме того, омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что более 95% украинцев в плену РФ подвергаются систематическим пыткам, а по состоянию на конец 2025 года 337 украинских военнопленных были сознательно и жестоко казнены россиянами.

Владимир Зеленский Российская Федерация Украина Обмен пленными
