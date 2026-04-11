ua en ru
Сб, 11 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Юсов об обмене пленными: Украина планировала вернуть больше, но РФ отказалась

18:13 11.04.2026 Сб
2 мин
Какие надежды имеет Украина?
aimg Эдуард Ткач
Фото: представитель ГУР Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня в субботу, накануне Пасхи, Украина и Россия провели масштабный обмен военнопленными. Однако Киев планировал вернули большее количество людей, но Россия от этого отказалась.

Как сообщает РБК-Украина, об этом во время общения с журналистами заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов

Он отметил, что несмотря на отказ Киев надеется, что обмены пленными продолжатся и после Пасхи.

"К сожалению, враг отверг эти гуманитарные инициативы Украины, к которым мы были готовы, как и многие другие вещи. Но работа продолжается. Мы можем осторожно говорить, что операция будет продолжена и мы сможем сказать, что сегодня было только начало Пасхального обмена", - сказал Юсов.

Обмен пленными

Напомним, что 11 апреля, за день до Пасхи, между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Домой вернулись 175 украинских защитников и 7 гражданских лиц.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, среди тех, кто вернулся, есть военные, которые защищали страну на разных направлениях. В частности, в Мариуполе, на ЧАЭС, на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском направлениях.

Зеленский уточнил, что среди этих бойцов есть раненые. Большинство из тех, кого вернули сегодня, находились в плену с 2022 года.

Больше по теме:
Российская Федерация Обмен пленными Война в Украине
Новости
Россияне строят новую базу для пуска "Шахедов": раскрыто место и детали
Аналитика
